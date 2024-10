Varese città del volontariato degli alpini: il suo impegno raccontato nel Libro verde della solidarietà

Torna l’edizione 2023 del Libro verde della solidarietà, il bilancio che ogni anno presenta l’incredibile mole di lavoro in opere di solidarietà, volontariato e impegno civile svolta dall’Associazione Nazionale Alpini a beneficio della collettività. Un bilancio che per il nostro territorio racconta una crescita positiva: la sezione di Varese, con i suoi 70 gruppi distribuiti su tutto il territorio provinciale, nel 2023 è stata la quinta in Italia per ore di volontariato e per raccolta fondi, con quasi 45 mila ore complessive di lavoro volontario e oltre 240 mila euro di donazioni raccolte.

«La nostra città può contare sulla presenza di due gruppi particolarmente vivaci e dinamici – spiega il sindaco Davide Galimberti – con molte iniziative messe in campo, come la Festa della Montagna, il supporto a numerosi eventi cittadini, dalla Marcia dei diritti dei bambini alla fiaccolata di fine anno al Sacro Monte fino ai grandi eventi sportivi, oltre agli interventi per la tutela dell’ambiente e soprattutto moltissime iniziative solidali. Attività importanti anche in termini di risultati economici a favore dei bisognosi e delle persone in difficoltà. Ed è proprio il valore riconosciuto della loro opera che fa sì che l’affetto che circonda da sempre gli alpini sia sentito da parte di tutta la nostra comunità».

A presentare la nuova edizione del Libro verde della solidarietà sono Antonio Verdelli del Gruppo Varese Centro e Lorenzo Carabelli del Gruppo Alpini di Capolago, che sottolineano: «Un bilancio che racconta la complessità e varietà della vita associativa di una realtà importante anche per la nostra città. Basti pensare che nel 2023 il Gruppo Alpini di Capolago ha donato quasi 2000 ore di volontariato e raccolto 20 mila euro, mentre il Gruppo Alpini di Varese ha donato 3000 ore di lavoro volontario e impegno civile e raccolto circa 30 mila euro di donazioni».

Tra le attività solidali svolte dal Gruppo Alpini di Varese, da segnalare la raccolta fondi a favore del Reparto di Ematologia dell’Ospedale Circolo di Varese: per aderire alla campagna di solidarietà è possibile donare a Solidarietà Alpina, causale “Aiutaci ad aiutare”, Banca Popolare di Sondrio, IBAN IT 81 T 05696 10800 000021352 X 72.