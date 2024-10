Vincenzo Remine (Psi) consigliere di quartiere di Bustecche, San Carlo e Bizzozero

Vincenzo Remine è diventato consigliere di quartiere di Bustecche, San Carlo e Bizzozero. Lo comunica lo stesso esponente politico del Partito Socialista Italiano con una nota: «Sono lieto di annunciare che ho accettato di diventare, da supplente quale ero, consigliere di quartiere 11 a Varese. Il PSI dopo 32 anni tornerà quindi in un organo ufficiale amministrativo nel capoluogo. Comunico altresì che è terminata la mia collaborazione, peraltro svolta sempre da tesserato PSI, con SOCIALISMO XXI ; due i motivi della decisione . Il fatto che si sia trasformato da semplice associazione in partito vero e proprio e le ultime vicende umbre relative alle elezioni regionali ; in cui ho riscontrato mancanza di rispetto verso il PSI locale e il sottoscritto e mancanza di rinnovamento a favore dei soliti noti»..

«Ricordo che il Consiglio di quartiere è un organismo con funzioni di promozione della cittadinanza attiva attraverso iniziative che possono portare alla valorizzazione del quartiere e al miglioramento della qualità della vita; svolge un ruolo propositivo, di analisi e di individuazione delle diverse esigenze locali. Con il Segretario cittadino e provinciale dott. Orlando Rinaldi il PARTITO SOCIALISTA ITALIANO che rappresenta la vera Sinistra , laica, riformista , sensibile ai diritti dei Lavoratori, della difesa della Sanità e Scuola pubblica ,del diritto alla casa e della tutela dell’ ambiente in armonia con il progresso , proseguirò il mio impegno e lavoreremo assieme per una coalizione di centrosinistra ampia e plurale in ogni consesso e in ogni istanza politica e amministrativa in cui ci troveremo ad operare», conclude Remine.