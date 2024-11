A Roma l’anteprima mondiale di “Renzo Chiesa / Chiesa Renzo”, docufilm del varesino Paolo Boriani

Jimi Hendrix e i Rolling Stone, B.B. King, i più grandi jazzisti della storia della musica, Ray Charles, Miles Davies, Bill Evans, Nina Simone, e poi Joan Baez e il folk, e poi Bob Marley e il reggae, e poi Frank Zappa e il rock. E poi tutti, tutti, i protagonisti della storia della musica italiana: Arbore, Celentano e Mina, Conte, Dalla, De Andrè e Pagani, De Gregori, Guccini, Jannacci, Demetrio Stratos…

Un elenco di nomi sconfinato, ai quali si affiancano storie, aneddoti, racconti di vita. Sono tutti artisti fotografati da Renzo Chiesa, nato a Cremona nel 1951 e trasferitosi a Milano nell’Italia del boom e del cemento: la sua carriera lunga 50 anni è diventata un documentario firmato da Paolo Boriani, 44 anni, regista nato a Luvinate e trapiantato a Milano per lavoro.

L’opera “Renzo Chiesa / Chiesa Renzo” prodotta da Bloom Media House, con la musica di Giuliano Dottori, verrà presentata in anteprima mondiale al Rome Independent Film Festival alle 18 di sabato 16 novembre al Nuovo Cinema Aquila.

RENZO CHIESA / CHIESA RENZO è un documentario che racconta un tempo che non c’è più, o un tempo che sta per perdersi, quello della fotografia analogica e della pellicola e della camera oscura, un’epoca che non è ancora scomparsa ma che sta per scomparire. Un confine del tempo e attraversato con chi è stato dall’altra parte, Renzo Chiesa, appunto. Un viaggio attraverso i suoi 50 anni di fotografia, chilometri di rullini, chilometri di fotografie e di diapositive, dove si “legge” la storia della musica, ma anche la storia di Milano e dei suoi luoghi iconici, il Piper dove ha fotografato Jimi Hendrix, l’Arena dove ha fotografato la fidanzata di Bob Dylan sotto la pioggia, il Vigorelli dove hanno suonato i Beatles, il Palalido dove ha fotografato i Rolling Stone.

RENZO CHIESA / CHIESA RENZO racconta 50 anni di fotografie ma soprattutto 50 anni di storie dietro le fotografie. 50 anni di concerti. 50 anni di musica. 50 anni di copertine di LP e di vinili, prima dei cd e dei file mp3 e di Spotify. 50 anni di collezionismo di vinili. 50 anni di pellicole e di macchine analogiche. 50 anni di giorni trascorsi in una camera oscura a stampare come uno stregone. 50 anni di Milano. 50 anni d’Italia, di storia d’Italia, dal boom al ’68, dalla fotografia analogica alla fotografia digitale. 50 anni di storie di un ragazzo e di carriera di un ragazzo che a 17 anni è andato al Piper per fotografare Jimi Hendrix e che non si è più fermato e che non si fermerà mai, perché questo è il suo sogno, e il suo sogno continua.

Il documentario di Paolo Boriani prodotto da Bloom Media House, con la musica di Giuliano Dottori, racconta anche come Renzo Chiesa ha scattato la fotografia che è diventata la copertina più importante della storia della musica italiana, quella che tutti conoscono, o l’unica che tutti conoscono, la fotografia che è entrata nella storia, quella che è per sempre: la copertina dell’album Dalla del 1979 di Lucio Dalla, con Lucio Dalla ritratto da Renzo Chiesa con i suoi occhiali sul cappello di lana.

«RENZO CHIESA / CHIESA RENZO non è un film, è un regalo – spiega Paolo Boriani, regista del documentario prodotto da prodotto da Bloom Media House con musica di Giuliano Dottori -. Chi lo guarderà si sentirà grato, perché Renzo Chiesa ci apre le porte di un tempo che non ritornerà, un tempo che si chiuderà o che si sta già chiudendo dietro di noi e che noi non vedremo mai più, mai, quello della fotografia analogica e, forse, della fotografia tout court. Condivido un’ossessione con Renzo Chiesa. L’idea che c’è una differenza tra fare una foto, o fare un video, e costruire un’immagine. In questi anni ho sempre portato con me Renzo Chiesa sui miei set. Non giro più un’inquadratura su un set senza chiedergli se questa immagine è davvero un’immagine. Se non avessi girato questo film con Renzo Chiesa, sulla storia di un ragazzo che si chiama Renzo Chiesa, su un tempo che non c’è più, avrei io perso questo tempo per sempre, invece questo tempo passato non è passato, è presente, è futuro, grazie a un film. Come fa il passato a non essere passato? Come fa il passato a essere presente e a essere futuro? È questo il compito di un film. O dovrebbe essere questo il compito di un film».

RENZO CHIESA / CHIESA RENZO

un film di Paolo Boriani

con Renzo Chiesa e con le fotografie di Renzo Chiesa

musica di Giuliano Dottori

prodotto da Bloom Media House