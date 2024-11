A Varese la truffa del finto iPhone: il “pacco” arriva da Napoli, un arresto

L’auto utilizzata come mezzo di locomozione, ma anche come magazzino e luogo di lavoro. Le vendite e le proposte al cliente avvenivano per strada: tutto in pieno centro Varese, in via Milano, nella tarda mattinata di lunedì quando un uomo napoletano classe 1971 avvicina un “rider”, lavoratore che come professione consegna a domicilio cibo e vari oggetti, e gli propone l’acquisto di un iPhone 16 pro, cellulare di ultimissima generazione venduto a oltre 1000 €, ma proposto all’acquirente ad un prezzo di circa 600 €.

Il rider ci pensa su, viene blandito dal venditore, e decide per l’acquisto ma non hai contanti. A quel punto il venditore decide di spronare il suo acquirente ad andare a prelevare i soldi al più vicino bancomat. lo segue fino alla zona delle Poste, poco distante da dove si è perfezionata la vendita, e a quel punto avviene il passaggio di danaro.

Ma a osservare tutta la scena ci sono due agenti della Squadra Mobile di Varese in borghese: addestrati specialisti dell’anticrimine, capacità di non dare nell’occhio, rapidità di intervento: scatta l’arresto per truffa, e questa mattina, martedì 19 novembre, di fronte al giudice monocratico Andrea Crema è avvenuta la prima udienza del processo per direttissima che proseguirà a febbraio.

L’arresto è stato convalidato, ma non è stata applicata alcuna misura cautelare (il pm Antonia Rombolà aveva chiesto l’applicazione degli arresti domiciliari). L’uomo è stato rimesso in libertà (avvocato Evelyn Cugnasco) e il materiale che teneva con sé, in tutto una ventina di oggetti tra finti iPhone, finti iPad e finte cuffie, è stato posto sotto sequestro. Un risultato importante per gli uomini della Mobile che solo pochi giorni fa avevano scoperto una truffa appena portata a termine a Luino ai danni di una donna di 99 anni che aveva denunciato e fatto arrestare i malviventi.

