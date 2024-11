Arriva la Virtus capolista: la Openjobmetis fa quadrato in attesa dei rinforzi

Avete presente quelle situazioni di guerra in cui un reggimento resta isolato, con poche munizioni, a fronteggiare il nemico, in attesa dell’arrivo dei rinforzi? Ecco – pur non amando in generale le metafore belliche – la Openjobmetis del colonnello Mandole si trova esattamente in uno scenario del genere alla vigilia del match contro la Virtus Bologna (domenica 10, ore 19, Itelyum Arena).

LA SITUAZIONE – Il quadro è il seguente: Gray, sorta di graduato di truppa, è infortunato al polpaccio e non sarà della partita (il guaio non è grave ma potrebbe saltare anche Scafati). Il morale dei soldati è basso, un po’ per i risultati un po’ perché qualcuno ha già fiutato la possibilità di essere tagliato (Brown su tutti, ma anche Harris è a rischio visto come si profila il rimpasto tra gli stranieri). I rinforzi stanno per partire ma sia Tyus (già ufficiale) sia Sykes non sono ancora disponibili per via delle classiche trafile burocratiche. Il pivot si trova in Texas ma è atteso per martedì mentre il playmaker – che deve essere ancora ufficializzato, ma il suo acquisto è certo – ha risolto le sue pendenze (aveva perso un lodo con l’ex agenzia: ha pagato il dovuto) e intorno a metà settimana dovrebbe partire in direzione dell’Italia.

QUI BOLOGNA – E di fronte, la banda biancorossa troverà una Segafredo in un buon momento: in campionato la Virtus è imbattuta, comanda la classifica insieme a Trento e in settimana ha raggiunto la Dolomiti superando un osso duro come Tortona nel recupero di LBA. Inoltre le “Vu Nere” hanno iniziato a carburare anche in Eurolega e venerdì sera hanno superato il Maccabi Tel Aviv per quella che è stata la seconda vittoria stagionale in coppa. Coach Luca Banchi è senza Hackett e Cacok, quindi dovrà scegliere uno straniero da lasciare in tribuna per il turnover: o Grazulis (quanto farebbe comodo un così a Varese?) o uno di quelli che hanno bisogno un giro di pausa dopo gli impegni ravvicinati recenti. C’è anche curiosità intorno a Cordinier: il francese ha regolarmente giocato contro il Maccabi (11 punti) ma su di lui ci sarebbe la corte del Real Madrid che ha offerto un cospicuo buyout per portarlo in blanco.

5V5 – Come possono uscire, Librizzi e compagni, da questo accerchiamento? Difficile dirlo: Varese deve “imbroccare” una serata notevole al tiro da fuori, senza il quale il confronto neppure inizia (Hands e Alviti sono avvisati!), e sperare di limitare i danni a rimbalzo così da poter mettere in pista la propria abilità sulla corsa. Resta il nodo della difesa e tutto lascia temere l’ennesimo centello a favore degli avversari, che possono contare su attaccanti di razza sia dall’arco (tipo Belinelli: non ha più lo sprint di un tempo ma piedi per terra è sempre una sentenza) sia in avvicinamento a canestro con gente del calibro di Shengelia, Tucker, l’ex Polonara o Clyburn.

DIRETTAVN

La partita del PalaTrieste sarà raccontata azione dopo azione, da VareseNews nel consueto contenitore #direttavn: il liveblog è già disponibile da sabato e dalle 16,30 circa di domenica si riempirà con tutto quel che accadrà sul campo. La diretta è offerta da Finazzi Serramenti, Confident e Nicora. Per collegarsi – e intervenire nella chat – è sufficiente CLICCARE QUI.

DAL PARQUET: IL PODCAST DEL LUNEDI’ – Ogni lunedì mattina alle 11 è disponibile il podcast “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews” e prevede le pagelle dei giocatori (di Damiano Franzetti), l’analisi del momento cruciale del match, le parole dalla sala stampa e il punto tattico (di Roberto Conti). “Dal Parquet” è disponibile sui canali di VareseNews sulle piattaforme Spreaker, Spotify e Youtube.

CLASSIFICA (dopo 6 giornate): Trento, V. Bologna 12; Trieste 10; Tortona, Milano, Trapani, Brescia 8; Venezia, Pistoia, Reggio Emilia 6; Scafati 4; Cremona, Sassari, Treviso, VARESE 2; Napoli 0.