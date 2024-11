Auto fuori strada a Saltrio, due ventenni in ospedale

Incidente stradale nella serata di venerdì 15 novembre a Saltrio. Per cause ancora di accertamento un’auto è uscita di strada ed è andata a sbattere contro un ostacolo. E’ successo poco dopo le 22 in via Viggiù.

Nell’incidente sono rimasti feriti due ragazzi di 20 e 21 anni.

Sul posto due ambulanze intervenute in codice giallo con il supporto dell’automedica, i Vigili del fuoco di Varese e i Carabinieri