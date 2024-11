Dicembre inizia con il sole, ma le temperature si abbassano

Tempo stabile nel fine settimana che chiude novembre e ci introduce nell’ultimo mese dell’anno. Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino il weekend sarà generalmente soleggiato, con foschia nelle zone di pianura e temperature minime e massime in progressiva diminuzione.

Venerdì 29 novembre – Soleggiato tra le Alpi e la fascia pedemontana ma cieli grigi in pianura padana sotto nubi basse o nebbie in parziale dissoluzione in giornata, a partire dalla Lombardia orientale.

Sabato 30 novembre – Tempo simile, soleggiato su Alpi e Prealpi ma con presenza di nebbie o nubi basse sulla pianura in dissoluzione nel corso della mattinata. Maggiori schiarite nel pomeriggio. Temperature in lieve calo. In montagna mite per la stagione ma ventilato da Nord.

Domenica 1° dicembre – Soleggiato con velature di nubi alte su Piemonte e Lombardia occidentale. Nebbie notturne sulla pianura, in dissoluzione in mattinata. Estese brinate all’alba. Inversione termica e clima mite per la stagione in montagna.