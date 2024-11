Festeggia il Natale con un pranzo d’eccellenza da Al Posto Giusto di Masnago

Con l’arrivo del Natale, il ristorante Al Posto Giusto di Masnago (Varese) propone un’esperienza gastronomica unica, con un pranzo festivo pensato per celebrare con gusto e convivialità. Il menu natalizio, curato nei minimi dettagli, unisce tradizione e raffinatezza, offrendo piatti che sapranno deliziare ogni palato.

Un menu ricco e sorprendente

Il pranzo di Natale si apre con un’ampia selezione di antipasti: dagli sformatini caldi di porri, patate e fonduta di Montasio con nocciole, ai crostoni con porcini e polenta fritta con lardo e miele, fino al classico vitello tonnato con capperi croccanti e un’insalata russa fatta in casa. Non mancano sfiziosità come le polpettine di bollito accompagnate da salsa verde.

Tra i primi piatti, spiccano la lasagna alla bolognese e i casoncelli con sugo d’arrosto e fonduta alla toma, due proposte che uniscono sapori familiari e gourmet.

Come secondo piatto, il protagonista sarà il cappone farcito con prugne e frutta secca, accompagnato da patate lavorate al burro e timo, un classico intramontabile delle festività natalizie.

Infine, il pranzo si concluderà con dolci tradizionali come lo strüdel caldo con le sue creme e il classico panettone tiepido, servito con un calice di prosecco.

Un’offerta dedicata a tutti

Il costo del pranzo è di 70 euro a persona, comprensivo di acqua, un litro di vino rosso ogni tre persone e caffè. Per i più piccoli (fino a 13 anni) è previsto un menu dedicato a 35 euro.

Novità del locale e altre iniziative

Al Posto Giusto non è solo Natale: il locale in via Amendola 7, Varese, è aperto tutti i giorni, sia a pranzo che a cena. Il giovedì e venerdì a pranzo si può gustare anche la pizza, mentre la collaborazione con il prestigioso marchio piemontese La Granda porta in tavola carni di Fassona Piemontese di qualità eccellente.

Non solo cibo: il ristorante propone anche serate a tema, martedì culturali con degustazioni di vini e presentazioni di libri, oltre a eventi speciali e iniziative per gli universitari e gli amanti dell’happy hour.

Prenota il tuo Natale speciale.

Per informazioni e prenotazioni, contattare:

Al Posto Giusto

Indirizzo: Via Amendola 7, Masnago (Varese)

Telefono: 375 886 5600

Sito: alpostogiustovarese.it

IG: ristorante_alpostogiustovarese