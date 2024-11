Lo sport a Glocal 2024: fotografia, comunicazione e il grande Charlie Yelverton

L’edizione 2024 di Festival Glocal – la rassegna organizzata ogni anno da VareseNews e dedicata principalmente al mondo del giornalismo – sarà ricca di appuntamenti dedicati, in parte o interamente, al mondo dello sport.

I DUE PANEL – Entriamo nel dettaglio: giovedì 7 e venerdì 8 novembre in centro a Varese ci saranno due “panel” dedicati al giornalismo e allo sport che sono aperti a tutti e non solo agli addetti ai lavori; in entrambi i casi l’ingresso è gratuito.

Si comincia con “La fotografia nel giornalismo sportivo” in programma giovedì dalle 16,30 in Sala Varesevive (via San Francesco, nei pressi del parcheggio ACI). I protagonisti saranno due fotografi di altissimo livello che hanno collaborato e collaborano con VareseNews: Simone Raso e Mattia Ozbot. Si parlerà di diversi aspetti del fotogiornalismo sportivo toccando anche aspetti delle rivoluzioni (l’avvento del digitale prima e dell’intelligenza artificiale ora) che hanno caratterizzato questi anni. La conduzione è affidata a Damiano Franzetti, responsabile del canale Sport di VareseNews. QUI la pagina dedicata al panel con tutte le informazioni e la possibilità di prenotare il proprio posto.

Venerdì 8 invece, a partire dalle 9, la Sala Campiotti (si trova in Camera di Commercio, piazza Montegrappa) ospita il panel “Le società sportive che diventano media-company”: interverranno Marco Gandini, responsabile della comunicazione di Pallacanestro Varese e Roberto Monzani, responsabile della Media House dell’Inter. In questo caso la conduzione è affidata a Francesco Mazzoleni della redazione sportiva di VareseNews e l’incontro prevede due crediti per la formazione obbligatoria dei giornalisti. QUI la pagina dedicata all’incontro con il link per prenotarsi.

CARA VARESENEWS – Sempre venerdì, ma alle ore 21, la Sala Napoleonica delle Ville Ponti (sempre a Varese, Biumo Superiore) ospita una delle serate di Glocal intitolata “Cara VareseNews”: un momento in cui sarà ripercorsa la storia del nostro giornale, che ha quasi 30 anni di attività, attraverso alcune storie che sono intrecciate con esso e con la nostra città. L’incontro sarà diretto dal direttore, Marco Giovannelli, e da Francesca Milano, responsabile dei podcast giornalistici di Chora Media. La sua presenza non è casuale perché le storie raccontate alle Ville Ponti sono inserite in una serie di podcast realizzati da VareseNews e Chora, uno dei più importanti marchi italiani di questo settore.

Lo sport c’entra eccome perché uno dei nove protagonisti è Charlie Yelverton, l’ex campione americano che vinse con la Ignis-Mobilgirgi una Coppa dei Campioni nel 1975 e lo scudetto del 1978, l’ultimo prima di quello conquistato dai Roosters. Yelverton, che è rimasto a vivere in zona, oltre a essere un fenomeno dei canestri è un apprezzato musicista: sarà presente e si esibirà con il suo sax accompagnato da Paolo Bertocchini con cui ha suonato a lungo in passato. Anche in questo caso l’ingresso è gratuito ma cliccando QUI ci si può prenotare e ottenere maggiori informazioni sull’incontro.

IL RESPIRO DI SARAJEVO – Riavvolgiamo il nastro e torniamo a giovedì, primo giorno di festival e prima serata che andrà in scena, questa volta, al Cinema Nuovo di via dei Mille dalle 21. In questa occasione, oltre alle premiazioni di Glocal Doc (festival del documentario) ci sarà la proiezione de “Il respiro di Sarajevo”, pellicola che racconta la storia di due profughi – Sanja e Zoran – fuggiti dalla capitale bosniaca e stabilitisi a Torino. Una narrazione corale con interviste condotte da Fabiana Antonioli e Andrea D’Arrigo: tra le testimonianze registrate c’è anche quella del leggendario allenatore di basket, Bogdan Tanjevic. “Boscia” ha un legame particolare con Varese: fu, giovanissimo, il coach del Bosna che batté la Emerson nella finale di Coppa Campioni di Grenoble nel 1979 ma anche il c.t. della Nazionale campione d’Europa nel ’99 con in campo Andrea Meneghin, Sandro De Pol e Giacomo Galanda. Anche in questo caso c’è un link – CLICCATE QUI – per prenotare il posto gratuito in sala.