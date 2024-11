Uno specialista dal Gaetano Pini di Milano per l’ortopedia dell’ospedale di Tradate in difficoltà

L’Asst Gaetano Pini di Milano in soccorso dell’ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Tradate. L’Asst Sette Laghi ha sottoscritto un accordo con l’azienda ospedaliera milanese per far fronte alla grave carenza di personale del reparto.

A inizio settembre avevano dato notizia di criticità legate alla decisione di sei specialisti di andarsene. In particolare tre avevamo chiesto e ottenuto il trasferimento al presidio di Cittiglio per entrare nella squadra del neo nominato dottor Bau facente funzioni per il reparto di Cittiglio e Angera. La direzione aveva parlato di riduzione degli interventi programmati.

A distanza di due mesi, la Sette Laghi ha deciso di percorrere la strada già attuata per il presidio di Luino dove a luglio sono entrati in servizio tre specializzandi sempre del Gaetano Pini. L’ospedale mianese ha effettuato una ricerca interna per verificare le disponibilità dei propri specialisti.

La domanda della Sette Laghi era di avere

“la copertura di massimo n. 2 turni diurni di guardia attiva di 12 ore l’uno, presso i reparti di degenza e il pronto soccorso dell’Ospedale di Tradate, esclusivamente nelle giornate di sabato e domenica, anche non consecutivi, da espletarsi nell’arco del mese di riferimento, nella fascia oraria dalle 8 alle 20”.

Da Milano arriverà uno specialista che ha accettato l‘incarico, retribuito 100 euro all’ora lordi oltre alle spese di trasferta. La convenzione è iniziata lo scorso 26 ottobre e si concluderà al 31 dicembre prossimo con una previsione di spesa di 8000 euro.

L’accordo tra azienda ospedaliere rientra tra le pratiche sostenute dall’assessore al Welfare regionale Guido Bertolaso che da inizio anno ha vietato il ricorso alle cooperative e ai gettonasti per coprire carenze di organico. Nell’aprile scorso proprio l’Asst Pini aveva promosso la ricerca di specialisti per le criticità degli ospedali in tutta la regione.