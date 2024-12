Alloggi Aler a prezzo calmierato per gli infermieri del Policlinico di Milano: accordo possibile anche a Varese?

Venti abitazioni a canone concordato per gli infermieri del Policlinico di Milano. È quanto prevede l’accordo tra Regione Lombardia, Aler Milano e Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per offrire soluzioni abitative al personale sanitario che ha la necessità di stabilirsi nell’area milanese. Aler metterà a disposizione gli appartamenti nella città di Milano che saranno poi assegnati attraverso uno specifico bando rivolto ai dipendenti della struttura sanitaria.

L’ipotesi di offrire benefit ai lavoratori della sanità per incentivarli ad accettare l’incarico è stata dunque realizzata a Milano. La stessa ipotesi era stata ventilata anche a Varese: il presidente della Commissione Welfare Emanuele Monti si era impegnato personalmente incontrando i vertici di Aler Varese per trovare ipotesi abitative a prezzi calmierati che contribuissero a rendere più attrattiva l’Asst Sette Laghi.

In questo momento la grave carenza di personale infermieristico penalizza l’implementazione di nuovi servizi e attività ospedaliere. La stessa azienda ha elencato i diversi sforzi in atto per reclutare personale con bandi aperti costantemente.

La firma di Milano potrebbe fare da apripista anche i un territorio come quello di Varese in difficoltà per la vicinanza con la Svizzera.