Barca a vela in piazza a Masnago con Club Velagranda

Come da tradizione, ormai da anni il Club Velico Velagranda Varese a.s.d. con Uisp Varese ha partecipato per la festa dell’Immacolata al tradizionale e storico Mercatino di Masnago “Aspettando la Cometa” per promuovere lo sport della vela tra i cittadini varesini.

Il Club Velagranda era presente con un piccolo natante per mostrare a tutti e da vicino le caratteristiche di una barca a vela e la relativa attrezzatura così da entusiasmare chi ancora non si è approcciato a questo sport. Dimostrando anche che per poter veleggiare non c’è età e che tutti possono praticarlo in assoluta sicurezza ed in particolare sui nostri laghi, che sono una risorsa territoriale inestimabile in tutte le stagioni!

Come sempre la promozione dello sport della Vela per Velagranda e Uisp Varese segue i principi della Uisp “Sport per tutti”. La partecipazione e l’affluenza di pubblico hanno reso anche quest’anno il Mercatino di Masnago un gradito ed importante momento di incontro per tutto il rione ed i cittadini di Varese.

Il mercatino “Aspettando la Cometa” dell’8 dicembre è sempre un’occasione per ricordare a tutti i cittadini che il territorio varesino offre tante opportunità per chi desidera “fare” sia a livello sportivo che umano.

Chi volesse ricevere maggiori informazioni sui corsi e sulle attività potrà sia consultare il sito www.velagranda.it sia rivolgersi direttamente alla sede di Via G. Amendola 11 Masnago – Varese ogni martedì sera a partire dalle ore 21 dove sarà il benvenuto. Oppure contattare il Club via e-mail info@velagranda.it.

Il Club Velico Velagranda Varese a.s.d. augura a tutti buone feste e soprattutto “buon vento!” e arrivederci all’8 dicembre 2025.