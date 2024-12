Boom di donazioni per la cena solidale a Busto Arsizio: “Sarà un Natale di gioia per tutti”

«Quello di ieri non è stato un ritiro ma un esplosione di stupore. Non riuscivamo a credere alla quantità di donazioni che abbiamo ricevuto. Siamo stati letteralmente sommersi di generi alimentari che le persone di buon cuore hanno voluto condividere con noi e con chi purtroppo è in difficoltà». È questo, a caldo, il commento degli organizzatori della grade cena solidale di Natale a Busto Arsizio che sabato 21 dicembre erano impegnati nell’appuntamento più delicato, quello del ritiro delle donazioni con cui poi cucineranno il 25 dicembre.

«È bello sapere di vivere in un mondo dove c’è voglia e consapevolezza di voler aiutare il prossimo -raccontano-: abbiamo ricevuto moltissimo scatolame, pasta, riso, dolci, omogenizzati per bambini, assorbenti, i Lions di ci hanno omaggiato con 30 tra panettoni e pandori e un azienda di materie plastiche a Gallarate ci ha fatto una cospicua donazione. Ci ha anche fatto piacere vedere che ci sono persone che da molti anni ci donano cibo e sorrisi, segno che la nostra iniziativa è oramai entrata nel cuore di molte persone. Avete già fatto tanto, mancano ancora poche miglia per trasformare questo Natale in una vera e propria esplosione di felicità: ogni pacco di pasta, ogni scatoletta di tonno, ogni panettone permetterà ad una persona in più di festeggiare un Natale felice. Nulla verrà sprecato, daremo le eccedenze alle associazioni caritatevoli della città (che ci aiuteranno ad aiutare, anche dopo Natale). E poi il 2024 è stato l’anno delle olimpiadi, insieme potremo festeggiare un Natale solidale da record».

Partecipare è ancora possibile. Lunedì 23 dicembre dalle 18:00 alle 20:00 presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Busto Arsizio (via San Cirillo 6) è infatti previsto il terzo e ultimo appuntamento per il ritiro con ancora cibo a lunga conservazione ma soprattutto il cibo cucinato che sarà portato in stazione la notte di Natale.

Come ormai da tradizione, infatti, il cibo che verrà raccolto seguirà due strade distinte: una parte (principalmente quella già cucinata), verrà scaldata, inserita in vaschette e verrà distribuita alle persone senza fissa dimora presso il nuovo fabbricato mensa situato presso la stazione FS di Busto Arsizio; la parte restante (il cibo a lunga conservazione, ma anche alcuni piatti congelati) verrà messa in scatoloni e verrà donata alle famiglie in difficoltà che ci verranno indicate dalle associazioni caritatevoli della città. Anche questa volta verranno ritirati anche assorbenti femminili (che sono un costo “obbligato” per le donne) e cibo per i bambini più piccoli, che saranno condivisi con associazioni che aiutano le giovani famiglie in difficoltà.

Se qualcuno volesse aggiungersi al progetto, avesse dei dubbi o necessitasse di chiarimenti è possibile contattare il 3462281305.