Colombo incredulo: “Se non vinciamo partite come questa si fa dura veramente”

Lumezzane – Pro Patria 1a1. Le parole di mister Colombo e di Eljon Toci dalla stampa dello stadio Saleri.

COLOMBO 1 – Se mi avessero raccontato una partita del genere non ci avrei creduto, Filigheddu ha fatto forse cinque grandi interventi, però noi ci abbiamo messo del nostro e abbiamo sbagliato due goal sulla linea di porta. Non possiamo assolutamente non vincere questa partita, non abbiamo sfruttato bene l’espulsione (di Malotti, ndr). Non segnare in questo modo ci deve far venire una rabbia incredibile. Abbiamo avuto tante occasioni dentro l’area come mai in un’altra partita. Dentro ho una rabbia dentro incredibile, se non vinciamo partite così si fa dura veramente.

COLOMBO 2 – Per me analizzare una partita del genere è davvero difficile. Abbiamo preso un gol brutto da vedere, per come è arrivato: sapevamo che erano bravissimi in ripartenza e che dovevamo accorciare su Iori molto prima ma abbiamo avuto paura della sua velocità. Lui è stato bravo a realizzare un bel goal. La partita poi però si era messa bene per noi, abbiamo creato tanto. Noi non possiamo fare così pochi goal.

TOCI 1 – Il goal ci sta mancando tantissimo. Dispiace che se andiamo ad analizzare le partite giochiamo spesso bene, quasi mai siamo stati sovrastati da un nostro avversario, eppure manca sempre l’ultimo pezzettino e questo sta diventando davvero un problema.

TOCI 2 – C’è solo da lavorare. Per migliorare dobbiamo solo lavorarci su. Forse ora è qualcosa di mentale, certo, però secondo me lavorando si risolve qualsiasi problema. Cosa manca sotto porta? Non penso che ci sia una mancanza di cattiveria o di presunzione. Sinceramente non lo so, in questi momenti è difficile.