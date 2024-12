Convegno annuale Fimaa numero 45: una giornata per il futuro degli intermediari

La Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari (Fimaa) della provincia di Varese organizza il suo 45° Convegno annuale, un evento che si terrà giovedì 5 dicembre nella sala convegni P. Monti della sede di Confcommercio di Ascom Varese (via V. Venosta 4).

Gli organizzatori hanno scelto un titolo emblematico “Fimaa per gli intermediari! Intermediari per Fimaa?”. Un incontro che si propone di fare il punto sulle sfide e le opportunità del settore immobiliare. L’evento, che inizierà alle 17 e 30 con l’accoglienza dei partecipanti, prevede una ricca scaletta di interventi e riflessioni.

Ad aprire i lavori saranno Antonio Besacchi presidente Confcommercio Ascom Varese e Rudy Paolo Collini, presidente di Confcommercio Uniascom provincia di Varese.

A seguire porteranno il loro contributo di relatori: Davide Galimberti, sindaco di Varese, che discuterà il futuro della città, e Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese, che presenterà progetti innovativi come “Vieni a Vivere a Varese” e “Invest in Varese”.

Inoltre, il programma prevede i contributi di Santino Taverna, presidente nazionale Fimaa Italia, con una disamina sul mercato e i consumatori, ed Ernesto Masina “Colloquio con lo scrittore e i suoi libri”. Chiuderà, come da tradizione, Fabio Minazzi, professore all’Università degli Studi dell’Insubria, che approfondirà il tema dell’interazione tra Fimaa e l’Università dell’insubria. Modera la serata Dino Vanetti vicepresidente provinciale di Fimaa.

L’evento si concluderà con una cena di gala. Per maggiori informazioni, è possibile contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo fimaa@confcommerciouniascom.it.