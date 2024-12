Il Villaggio di Natale alla Villa Molino di Sumirago, tra eventi e prelibatezze

L’ 8 dicembre a Sumirago si terrà l’ottava edizione del Villaggio di Natale in Villa Molino e lungo la via San Lorenzo, con una serie di eventi per grandi e piccini.

Inoltre, durante tutta la giornata, ci sarà “L’Albero Magico“. Per partecipare i bambini potranno portare i loro vecchi giochi inutilizzati per scambiarli o acquistarne di nuovi con un’offerta libera. Il ricavato verrà devoluto all’associazione Bambini Sereni di Sumirago, che sostiene i progetti rivolti ai minori.

Di seguito il programma completo del Villaggio di Natale 2024 di Sumirago.

La manifestazione inizierà alle 10 con la partecipazione di associazioni, scuole, hobbisti e produttori locali che presenteranno i loro manufatti e prodotti. Intanto in biblioteca, le “Mamme Natale” intratterranno i bambini con attività creative in attesa dell’arrivo di Babbo Natale, previsto per le 11, che racconterà una sua disavventura e offrirà una merenda.

A partire dalle 12, in un locale al chiuso e riscaldato, sarà possibile gustare la polenta degli Alpini e prelibatezze tradizionali, insieme al panino con la salamella degli Amici del Giovedì. La Proloco gestirà il bar, offrendo vin brulé, cioccolata e tante altre delizie.

Alle 14, gli Elfi della Family Dance animeranno il pomeriggio con balli, mentre alle 15 Babbo Natale saluterà i bambini prima di ripartire per il suo viaggio.

Alle 16, in Sala Dal Bello, il gruppo teatrale Artelandia offrirà uno spettacolo natalizio per tutta la famiglia.

Per tutto il periodo natalizio a Sumirago sarà anche attivo il contest “Addobbiamo i 5 paesi” per contribuire a rendere magico il Natale sumiraghese addobbando esternamente case e giardini privati dando spazio alla fantasia.

La premiazione per il miglior allestimento avverrà il 6 gennaio.

Nel volantino qui sotto tutte le indicazioni per partecipare.