Le api danzano per noi: sostieni il loro futuro con “La Via delle Api”

Avete mai osservato le api danzare? Questi piccoli insetti, fondamentali per la nostra sopravvivenza, comunicano tra loro con movimenti precisi e affascinanti. Come ci ha spiegato Federico Tesser, apicoltore dell’azienda agricola Fonteincantata di Casciago nella rubrica “Un anno con le Api”, la loro “danza” è un linguaggio straordinario che indica dove trovare fiori carichi di nettare, acqua limpida e luoghi sicuri per il loro alveare. Un linguaggio straordinario che ci insegna quanto sia importante la collaborazione.

Ma oggi, le api non danzano solo per i fiori: danzano per noi, chiedendo il nostro aiuto. I cambiamenti climatici, l’inquinamento e la scomparsa di ambienti naturali mettono a rischio la loro sopravvivenza. Senza di loro, non ci sarebbe biodiversità, né gran parte del cibo che arriva sulle nostre tavole.

È qui che entra in gioco La Via delle Api, un progetto che vuole costruire un ponte tra il mondo delle api e il nostro, un percorso esperienziale di 2 kilometri – che partirà da Castronno e arriverà nel giardino di Materia, il nuovo spazio libero di Varesenews – dove grandi e piccoli potranno scoprire, toccare e vivere l’importanza di questi straordinari insetti. Un’idea nata per educare, sensibilizzare e promuovere la tutela di un tesoro fragile ma indispensabile.

Ma per far volare questo sogno, abbiamo bisogno di voi. La campagna di crowdfunding “La Via delle Api” è l’occasione per trasformare una visione in realtà.