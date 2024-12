San Silvestro e Capodanno: che fare a Varese e nel Varesotto il 31 dicembre e il 1° gennaio

Non sono tantissime le feste in piazza per salutare l’anno vecchio e accogliere il 2025. Le grandi città come Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno hanno archiviato la stagione delle feste dell’ultimo dell’anno nelle piazze, ripiegando quasi sempre su spettacoli teatrali e concerti. Non mancano però occasioni per brindare tutti insieme all’arrivo del nuovo anno. Ecco qualche proposta per il 31 dicembre e il 1° gennaio.

METEO

LA PREVISIONI – Belle giornate di sole ma temperature fredde accompagneranno il passaggio al nuovo anno. Le previsioni del Centro Geofisico prealpino avvisano però che l’anticiclone atlantico dopo Capodanno inizierà ad indebolirsi con il ritorno delle nebbie in pianura in serata – Leggi le previsioni

BUSTO ARSIZIO – Mercoledì 1° gennaio alle 12 al Teatro Sociale Delia Cajelli è inj programma il tradizionale Concerto di Capodanno di Busto Arsizio. Organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Musikademia APS, Educarte e il Teatro Sociale, l’evento sarà un’occasione per celebrare insieme l’inizio del nuovo anno – Qui tutte le informazioni

CASTELLANZA – Il 31 dicembre appuntamento al teatro di via Dante con lo spettacolo ” Abbiamo fatto 30, facciamo 31…” del comico legnanese Max Pisu. Qui tutte le informazioni

GERMIGNAGA – Il 31 dicembre a Germignaga tutti insieme intorno al fuoco, per scacciare i mali dell’anno passato e aprire così il 2025. Si rinnova l a tradizione dell’evento “Se brûsa ûl vécc”. Anche quest’anno il significato simbolico della manifestazione sarà quello di scacciare bruciandole, tutte le negatività dell’anno trascorso – Qui tutte le informazioni

LAGO MAGGIORE – Il 31 dicembre si preannuncia una serata ricca di festeggiamenti, musica e spettacoli per tutti i gusti sul Lago Maggiore: da Arona a Verbania a Stresa sono tante le occasioni di divertimento – Qui tutte le informazioni

LUGANO – A Lugano San Silvestro con Rete Tre e The Sunny Boys. Dopo il successo delle dirette dei Cialtroni sotto l’albero di Natale, ritroveremo Rete Tre il 31 dicembre con Dj Griso e Julie Meletta in Piazza della Riforma. il 1° gennaio il tradizionale corteo con partenza da piazza della Riforma alle 11. Qui tutte le informazioni

SAMARATE – Samarate festeggia il Capodanno in piazza, con musica, animazione, buffet e immancabile brindisi. Un evento gratuito promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Company Eventi Samarate – Acos Ets. Appuntamento a partire dalle ore 20:30 del 31, nella centrale piazza Italia – Qui tutte le informazioni

SARONNO – Fine anno a teatro al Giuditta Pasta di Saronno, dove l’Ensemble èresenta il nuovo spettacolo tutto dedicato a Ennio Morricone. I biglietti sono tutti esauriti da giorni. Dalle 21,30 alla mezzanotte di martedì 31 dicembre, nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno – chiesa giubilare della Diocesi di Milano – è in programma una veglia di preghiera che accompagnerà i fedeli verso il nuovo anno – Qui tutte le informazioni