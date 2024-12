Un condominio più gentile: la solidarietà di Camera Condominiale Varese contro la violenza di genere

Anche quest’anno l’Associazione Camera Condominiale Varese ha chiuso l’anno con la solidarietà: nell’incontro di chiusura dell’ anno, che si è svolto nello spazio L@v di via Campigli a Varese, non solo sono state tirate le somme di un anno in crescita, ma è stato annunciato l’obiettivo della donazione di responsabilità sociale che ogni anno destinano ad un’associazione del territorio.

«Anche quest’anno la nostra associazione ha scelto di fare una donazione ad una delle associazioni sul territorio – ha raccontato Andrea Leta, direttore generale di CCVa – Quest’anno la realtà territoriale è Anemos Lombardia, che si occupa tra l’altro di violenza di genere. Sensibilizzare gli amministratori vuol dire tutelare eventuali situazioni di violenza di genere in un condominio: negli anni abbiamo imparato che le violenze sono sempre di diverso tipo, non sono solamente quelle fisiche, ma sono anche quelle economiche, dobbiamo fare un passo un passo in più e lo facciamo con il nostro riconoscimento nei confronti di Anemos. Per questo consegnamo alla Presidente Anna Marsella, che riceverà il nostro contributo di 1.000 euro. Si tratta di un micro-contributo, che però, come negli anni abbiamo avuto modo di sperimentare, è particolarmente efficace per le piccole progettualità territoriali, e per questo ne siamo orgogliosi».

«Prendo spunto dalla frase di un film che ho visto ieri sera: ognuno di noi sceglie di essere cosa vuole essere ogni giorno, nei grandi e nei piccoli gesti – ha aggiunto Gianluca Carullo, Responsabile scientifico di CCVa – Noi, come associazione, stiamo cavalcando in quella direzione, abbiamo scelto di essere un’associazione responsabile, abbiamo scelto di essere degli amministratori responsabili, per noi stessi e per il nostro territorio e lo stiamo facendo in maniera molto coerente. Per questo ogni anno noi scegliamo una situazione del territorio, che fa qualcosa per la responsabilità sociale».

«I condomìni sono un insieme di persone e gli amministratori di condominio possono essere punti di riferimento per queste persone – Ha sottolineato Anna Marsella, Presidente di Anemos Lombardia – Non è sempre facile metterlo in pratica, perché quando si ha a che fare con persone diverse, con esigenze diverse, con modi di pensare diversi non è semplice: ma un bravo amministratore dovrebbe saper fare anche questo, perché quando si prende l’impegno di gestire una comunità bisogna essere pronti ad affrontare anche il suo lato sociale. Gli amministratori possono essere le persone giuste al momento giusto, per individuare e supportare un disagio. Essere qui oggi mi fa felice non tanto per il contributo economico fornito, benchè preziosissimo, quanto per il fatto che con questa occasione abbiamo stabilito una connessione e un dialogo»

E Cooperazione è stata la parola chiave non solo della cerimonia del 18 dicembre, ma anche dell’anno 2024 di Camera Condominiale Varese, che ha colto l’ occasione per girare questa parola in augurio per tutti, in occasione delle festività natalizie.

Un augurio raccolto e condiviso anche dalla consigliera regionale Romana dell’ Erba, che è intervenuta in collegamento da Milano perchè impegnata nella lunga maratona in Regione per l’approvazione del bilancio: «Posso dirvi che stiamo lavorando alle risorse per il terzo settore, con uno sguardo attento alla territorialità ed al mettere in relazione le associazioni di qualunque genere, purché si raggiunga l’obiettivo di occuparsi di quello che sono tutte le necessità delle Famiglie, delle persone fragili, delle persone che hanno più bisogno – Ha spiegato Dell’Erba – ed in questo Camera Condominiale Varese si è sempre contraddistinta, da quando è nata, per tutte quelle progettualità che oggi sono state presentate e che sono legate proprio a vedere la vita dell’amministratore condominiale, nello svolgimento della sua professione, come colui che presta sempre attenzione alle necessità delle Famiglie che scelgono di abitare all’interno di un condominio. La sinergia con l’associazione Anemos Lombardia, con un focus sulle situazioni di fragilità, è positiva educa al rispetto verso gli altri. Inoltre, mi sono confrontata in prima persona con Andrea Leta e quindi con l’Associazione Camera Condominiale Varese per installare delle cassette in ogni condominio, che possano essere dei contenitori di segnalazioni, ma anche di messaggi positivi, affinché si possano sviluppare progetti di condominio gentile».