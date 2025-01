Al Nuovo di Varese NONSONOCOVER: quando la musica diventa poesia, tra amici, maestri e il suono dell’amore

Il titolo? NONSONOCOVER, tutt’attaccato, per dire in una parola sola come un gruppo di amici che condivide l’amore per la musica (I Those), due musicisti che non hanno bisogno di presentazioni (lui è Gianfranco D’Adda, fedelissimo batterista di Franco Battiato, lei è la violinista lecchese Sara Dan Shim) e una ballerina che la danza la “spiega” anche da maestra (Elena Lago) si sono trovati sotto il cielo infinito delle note, condividono un cammino nel segno di Battiato e di altri storici cantautori italiani e saranno sul palco del Teatro Nuovo di Varese, giovedì 30 gennaio, alle 21, per condividere emozioni col pretesto della musica. No, non sono cover. Ma la poesia della vita quando genera il suono dell’amore.

