Al Teatro Giuditta Pasta di Saronno l’Epifania per i bambini è Bella, bellissima

Racconta la storia di una strega lo spettacolo di Accademia perduta Romagna Teatri in scena lunedì 6 gennaio alle ore 16 per tutta la famiglia

Il Teatro Giuditta Pasta di Saronno in occasione di questa Epifania 2025 invita i bambini a Teatro lunedì 6 gennaio alle ore 16 per uno spettacolo speciale che racconta la storia di una strega Bella, bellissima. O almeno così la trova Orco, che la invita per una speciale festa di compleanno al chiaro di luna.

Una storia originale e divertente, per tutta la famiglia, portata in scena dagli artisti dell’Accademia perduta Romagna Teatri con attori, pupazzi, immagini e musiche originali.