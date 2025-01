Auto incendiate a Busto Arsizio nel weekend. La Polizia indaga su una lite tra vicini

Ci sarebbe una lite di vicinato dietro all’incendio di due auto in via Castellanza a Busto Arsizio, verificatosi nella notte tra sabato 25 e domenica 26 gennaio. Intorno alle 23.30 i vigili del fuoco di Busto-Gallarate erano intervenuti per l’incendio di due autovetture.

Il tempestivo intervento ha permesso di circoscrivere le fiamme evitando che potessero propagarsi alle abitazioni nelle immediate vicinanze. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Sulla vicenda indaga il Commissariato di Busto Arsizio che, al momento, non ha elementi che confermino o contraddicano questa versione e, come si dice in questi casi, non si esclude alcuna pista. Al momento la versione delle vittime è l’unica possibile spiegazione emersa per un atto probabilmente doloso.

Proseguono, dunque, gli accertamenti sui possibili dissapori che sarebbero alla base di tale atto, legati forse a questioni condominiali. I residenti della corte (una decina di nuclei famigliari) sono preoccupati e spaventati dal gesto. Le due auto distrutte dalle fiamme, intanto, sono ancora nello stesso punto e si attende anche di capire come rimuoverle.