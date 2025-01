Fiamme a Busto Arsizio, due auto completamente bruciate

Fiamme a Busto Arsizio nella notte tra sabato 25 e domenica 26 gennaio. Intorno alle 23.30 i vigili del fuoco di Busto-Gallarate sono intervenuti nel comune in via Castellanza per l’incendio di due autovetture.

Il tempestivo intervento ha permesso di circoscrivere le fiamme evitando che potessero propagarsi alle abitazioni nelle immediate vicinanze.

Sono proseguite poi le indagini da parte degli stessi vigili del fuoco per accertare le cause dell’incendio. Non ci sono feriti.