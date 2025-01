“Dal Parquet”: il dopopartita di Openjobmetis – Germani 77-118

Episodio numero 17 di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il nostro podcast dedicato ai match della Openjobmetis. Questa volta raccontiamo di una delle più pesanti sconfitte in ottant’anni di storia biancorossa: la Germani passeggia a Masnago battendo 77-118 la squadra di Herman Mandole che, interpellato a riguardo, dribbla le dimissioni spiegando che in questo momento Varese è 11a in classifica…

All’interno del podcast trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Mandole, il racconto del momento decisivo, il commento ironico scelto tra quelli dei tifosi e il punto tecnico di coach Roberto Conti.

“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle piattaforme Spreaker, Spotify e Youtube.

La fotografia è di Mattia Martegani, il supporto tecnico di Marco Corso.



