Fiabe dolci, dolci da fiaba è lo spettacolo dell’Epifania, a Varese e a Busto Arsizio

Si intitola Fiabe dolci, dolci da fiaba lo spettacolo della compagnia friulana OrtoTeatro in programma per questa Epifania 2025 in due repliche: domenica 5 gennaio al cinema Cinema Teatro Nuovo di viale dei Mille a Varese e l’indomani, lunedì 6 gennaio al Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio, sempre alle ore 17.

Fiabe dolci, dolci da fiaba è uno spettacolo di cantastorie, canzoni e pupazzi di e con Fabio Scaramucci che

narra le avventure di bambini golosi o affamati, protagonisti di fiabe popolari il cui fascino è sempre vivo.

Ecco allora la bionda Riccioli d’Oro entrare nella casa di tre orsi e mangiare la loro colazione. E poi c’è una bimba golosa di frittelle alle prese con un cattivissimo zio (in Friuli e Veneto “Barba Zucon”, in altre regioni Zio Lupo). Ed ecco ancora due bimbi alle prese con la casetta di marzapane e la terribile strega Rosicchia.

Tre fiabe fra le più classiche che i bambini di oggi non sentono più raccontare così spesso nelle loro case, anche se la fame di racconti è sempre viva in loro.

E fra le storie ecco sbucare altri protagonisti di storie e canzoni.

Lo spettacolo Fiabe dolci, dolci da fiaba inaugura il caendario 2025 della rassegna per bambini e famiglie Primi Applausi – curata dalla compagnia L’arca di Noe – che per la prima volta raggiunge la città di Varese.

Lo spettacolo è adatto ai bambini dai 3 anni in su.

Ingresso unico a 6 euro.

Per maggiorni informazioni e prenotazioni scrivere a arcadinoeteatro@gmail.com al 351 3751758, indicando sempre un cognome di riferimento e il numero di biglietti richiesti.

La rassegna Primi Applausi proseguirà a Busto Arsizio con tre spettacoli al Teatro San Giovanni Bosco – domenica 19 gennaio La Fabbrica dei baci, il 16 febbraio La bella addormentata e il 9 marzo Re Orcono – e al Teatro Sociale Delia Cajelli dove domenica 23 febbraio andrà in scena I musicanti di Brema.