Giovanni Restelli va in pensione. Il dirigente del settore eventi di Busto Arsizio lascia dopo 33 anni

Dopo 33 anni di onorato servizio al Comune di Busto Arsizio è andato in pensione venerdì scorso il dirigente Giovanni Restelli, 66 anni dei quali la metà all’interno di Palazzo Gilardoni.

Proveniente dal vicino Comune di Legnano e ancora prima correttore di bozze (anche per Luigi Veronelli), è approdato a Busto come funzionario con esperienza in contratti, appalti, personale, economo comunale, responsabile del servizio culturale e degli ambiti museali, attività culturali, giovani, sport, tradizioni e identità. Più recentemente è stato capo gabinetto del sindaco e a capo delle Politiche strategiche. La sua figura, sempre in penombra, è stata fondamentale nello sviluppo del settore eventi dell’amministrazione comunale.

Il sindaco Emanuele Antonelli lo ha ringraziato durante il dinner meeting di venerdì sera nella sala Pro Busto, a margine del resoconto degli eventi del Natale di Busto Arsizio.