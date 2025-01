Inizio anno da bollino nero al pronto soccorso di Tradate. Difficoltà a Cittiglio e Angera, un po’ meglio a Varese

L’influenza ha rallentato la sua corsa ma per il personale del pronto soccorso le feste natalizie portano sempre un aumento della pressione. E così anche per i PS dell’Asst sette Laghi i primi giorni del 2025 sono stati di lavoro molto intenso.

Pronto soccorso di Varese

Il PS del Circolo, in verità, ha mantenuto un ritmo di lavoro molto intenso arrivando occasionalmente ai livelli estremi del “bollino nero fisso”. La giornata del primo è stata abbastanza impegntiva, soprattutto per i pazienti in attesa di posto letto: a fine giornata si contavano meno di 100 accessi ma ben 34 persone in attesa di ricovero. Così la situazione è andata peggiorando il 2 gennaio quando gli accessi totali hanno superato i 150 e le barelle occupate erano sempre una trentina.

Nel weekend scorso l’attività è rientrata a livelli meno intensi con il 5 gennaio che ha avuto ancora oltre 150 accessi, ma una situazione di barelle decisamente meno problematica con una ventina di pazienti in attesa del posto in reparto.

Pronto soccorso di Tradate

Decisamente più impegnativi sono stati i giorni di lavoro per il personale del PS di Tradate che continua ad avere accessi molto alti. La pressione è sempre stata da “bollino nero” con numeri elevati, attorno ai 90 accessi quotidiani e tra le 15 e le 20 barelle di pazienti in attesa di posto letto.

Pronto soccorso di Cittiglio

Anche il PS di Cittiglio ha vissuto giorni intensi soprattutto il 2 gennaio con 6 pazienti da ricoverate “ereditati” dal primo gennaio e un totale di oltre 65 accessi a fine giornata. Nel fine settimana, il personale ha fatto fronte a momenti di lavoro molto intenso: domenica 5 sono stati registrati 70 accessi scesi a una cinquantina lunedì 6 gennaio.

Pronto soccorso di Angera

Il 2 gennaio è stato di grande lavoro anche per il personale del PS all’Ondoli di Angera che ha avuto ore da bollino nero nel pomeriggio di giovedì con 5 persone in attesa di posto letto mentre gli accessi totali sono stat 30. Situazione ancora difficile nella ore centrali di domenica 5 gennaio quando le barelle occupate da degenti da ricoverare sono salite a 5. A fine giornata gli accessi erano stati 44.

Pronto soccorso di Luino

Meno intensa la pressione sul PS di Luino dove, però, si sono vissute ore di pressione molto critica nelle ore centrali di domenica 5 gennaio con 5 pazienti in attesa di ricovero e un totale di accessi a fine giornata di 37.