La Futura chiude la prima fase con Melendugno e cerca lo slancio verso la Pool Promozione

Ci sono almeno due obiettivi da centrare per la Futura Volley Giovani che domenica 2 febbraio (Soevis Arena di Castellanza, ore 15,30) disputerà l’ultima partita della regular season di Serie A2. Il primo è quello di vincere il girone, visto che le Cocche comandano la comitiva con due punti di vantaggio su Trento, il secondo è quello di “prendere la rincorsa” verso la Pool Promozione affinando al meglio i meccanismi di squadra.

L’avversaria di turno è la Narconon Melendugno, formazione adatta per testare al meglio la tenuta delle bustocche: le salentine hanno faticato nelle ultime due partite (solo un punto tra Olbia e Albese) ma sono ancora in corsa per qualificarsi alla Pool Promozione e in precedenza hanno fatto un bel favore alla Futura superando proprio Trento.

I tre punti sono importanti per la squadra di Beltrami anche nell’ottica della seconda fase: ogni squadra infatti porta con sé i punti ottenuti nel girone e in questo momento Busto scatterebbe al terzo posto (40 punti) alle spalle di San Giovanni in Marignano (44) e Messina (41). Nella Pool, ogni squadra sfida le cinque provenienti dall’altro girone con partite di andata e ritorno e per questo la società biancorossa ha lanciato un abbonamento speciale.

Tanti i duelli annunciati alla Soevis Arena a partire da quello in regia: da una parte la giovane Sofia Monza (foto in alto), palleggiatrice della Futura, dall’altra un’atleta esperta e di grande qualità come Valeria Caracuta, scudettata con la Yamamay e in Serie A1 anche con la Sab Legnano. Attenzione quindi a non sottovalutare le salentine che vantano attaccanti di spessore (Malik, Tanase, Joly) e una specialista del muro come Riparbelli.

CLASSIFICA: FVG BUSTO A. 40; Trento 38; Melendugno 31; Offanengo 30; Cremona 29; Padova 28; Olbia 23; Albese 21; Concorezzo 10; Altino 5.