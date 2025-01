L’assessore Caruso ricorda il volontario di Uboldo: “Piero Zucca ha dato tutto se stesso, prima e dopo la morte”

«Mi unisco al cordoglio per la scomparsa di Piero Zucca, uomo esemplare che ha dedicato la propria vita al servizio della comunità. La sua generosità e il suo impegno come coordinatore della Protezione Civile di Uboldo rappresentano un patrimonio morale che non sarà dimenticato».

Piero Zucca è venuto a mancare nella giornata di martedì, una settimana dopo il malore che lo aveva colpito mentre era in Comune a Uboldo.

L’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, insieme al collega della Protezione Civile Romano La Russa, lo ricorda così: «Ha dimostrato un altissimo senso civico sia in vita, attraverso il costante supporto ai cittadini, sia nel suo ultimo gesto di altruismo, scegliendo di donare i propri organi per offrire una speranza a chi era in attesa di trapianto. La sua testimonianza di umanità deve essere d’ispirazione per tutti, ricordandoci che la vera grandezza risiede nell’agire per il bene comune. Esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia di Piero Zucca e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui un pezzo di strada».