L’associazione Frontalieri Ticino in piazza a Varese con i sindacati contro la tassa sulla salute

L’associazione Frontalieri Ticino annuncia la propria partecipazione alla manifestazione organizzata dai sindacati il prossimo 15 febbraio a Varese, per dare voce e sostegno ai migliaia di lavoratori frontalieri che rischiano di essere penalizzati da una tassa ingiusta e mal concepita.

«Questa imposta, così come strutturata, rappresenta un peso iniquo per i frontalieri e per le loro famiglie – dice Massimiliano Baioni, presidente dell’associazione – È fondamentale che si trovi una soluzione equa e sostenibile, che tenga conto della realtà del lavoro transfrontaliero. L’associazione coglierà l’occasione della manifestazione per ribadire la necessità di un cambio di marcia e di un approccio più responsabile e concreto nella gestione delle tematiche legate al frontalierato».

«Il frontalierato è un tema bipartisan e non può essere oggetto di strumentalizzazioni politiche – aggiunge Mattia Cavallini, vicepresidente dell’associazione Frontalieri Ticino – Serve un confronto aperto e costruttivo, basato sul buon senso e sulla tutela di chi ogni giorno attraversa il confine per lavorare, contribuendo in maniera importante all’economia dei Comuni di frontiera. Oggi più che mai è il momento di fare comunità e partecipare attivamente alla tutela dei propri interessi. Invitiamo tutti i frontalieri a essere presenti numerosi il 15 febbraio a Varese, per far sentire la propria voce».