Regala e regalati un corso a Materia con Varese Corsi

Varese Corsi si prepara per la primavera 2025 con tante novità e con tante proposte interessanti. A Materia, lo spazio libero di VareseNews, ci stiamo preparando per un anno ricco di iniziative.

Nella nuova sede della redazione di VareseNews, nell’ex scuola di Sant’Alessandro a Castronno, a partire da febbraio chiunque potrà cimentarsi in svariati corsi e attività: laboratori di scrittura giornalistica, corsi di cucina, teatro e sceneggiatura, racconti e consigli su cammini sono solo alcune delle attività proposte.

Si tratta dunque non solo di un’occasione per cimentarsi in nuove attività. Inoltre con Varese Corsi è possibile anche acquistare le gift card da regalare (cliccare qui per maggiori informazioni).

Ecco i corsi che prenderanno il via a partire da sabato 8 febbraio.

Comunicazione efficace. Un laboratorio di quattro lezioni per di imparare in modo efficace come comunicare in ogni contesto e utilizzare al meglio i propri strumenti. Un’occasione anche per superare le barriere comunicative e ottenere risultati concreti, per iscriversi cliccare qui

Laboratorio di musica rap. Dieci lezioni per imparare a scrivere, registrare e interpretare canzoni rap e utilizzare al meglio gli strumenti digitali, per iscriversi cliccare qui

Teatro per adulti. Un corso per potenziare la comunicazione, le relazioni interpersonali e le abilità espressive attraverso il teatro. A fare da guida Martin Stigol da Progetto Zattera Aps, qui per iscriversi

Inglese (A1). Durante le dodici lezioni si avrà la possibilità di consolidare le competenze linguistiche base di inglese e acquisire vocabolario, grammatica e sicurezza comunicativa. Qui per iscriversi

Materia prima. Adatto a tutti gli amanti della cucina, in questo corso si potrà imparare a creare la pasta fatta in casa: dalle tagliatelle ai tortelli di zucca e altro ancora – cliccare qui per iscriversi

Tik Tok: crea contenuti di successo. Come funziona Tik Tok e quali sono i segreti per imparare ad utilizzare al meglio il suo algoritmo? Una guida pratica che permette lo sviluppo di un’identità creativa e consigli strategici sulla piattaforma, cliccare qui per iscriversi

Verdure di stagione, giardiniere e conserve. Quattro lezioni per imparare come valorizzare al meglio i prodotti di stagione e trasformarli in giardiniere e conserve gustose. Per iscriversi cliccare qui

Santiago dietro casa. Prepararsi a un cammino: consigli e pratica. Come si prepara lo zaino, quali sono le attrezzature indispensabili e come si organizza il viaggio? Un corso di cinque lezioni pensato per chi la passione del cammino e vuole mettersi in viaggio, qui tutte le informazioni e per iscriversi

Come produrre un film indipendente. Durante le dieci lezioni si potranno apprendere quali sono le strategie nella scelta della sceneggiatura e casting, lo studio del budget, la produzione fino alla distribuzione dell’opera. Per iscriversi, cliccare qui

Il giornalino – giornalismo per principianti e appassionati. Un corso pensato per chi è appassionato di giornalismo e vuole scoprire quali sono le tecniche di ricerca delle informazioni, le fasi di verifica delle fonti e la redazione di contenuti informativi, qui per iscriversi

Francese (A1). Dodici lezioni per acquisire sempre più competenze linguistiche in lingua francese e imparare a interagire con maggiore sicurezza e fluidità, gestendo anche situazioni comunicative della vita quotidiana. Cliccare qui per iscriversi

Tecniche pittoriche antiche. Un corso che permette in solo dieci lezioni di fare un’immersione completa nel mondo dell’arte, passando dall’affresco al graffito, dalla tempera all’uovo all’incisione fino al mosaico vitreo a tecnica diretta. È previsto anche un laboratorio pratico, qui tutte le informazioni e iscrizione

Recupero Creativo, dai vita a vecchi oggetti tra pittura e piccoli restauri. Recupero di vecchi mobili di legno (sedie, sgabelli, tavolini, tavole di legno, scatole da portare al primo incontro) con le basi della pittura creativa: acrilici, bombolette spray, uniposka, carta di recupero e vari materiali. Per iscriversi cliccare qui

Come scrivere una sceneggiatura. Dieci lezioni per imparare quali sono le basi della scrittura cinematografica, con un focus sulle tecniche e regole della narrazione. Per iscriversi cliccare qui

Corso di biscotti artigianali. Un corso dedicato agli amanti dei dolci, per imparare a preparare tre tipi di biscotti artigianali, da poter replicare a casa e condividere con la propria famiglia e amici. Per iscriversi cliccare qui

Arte Floreale per Principianti. Composizioni Pasquali. Impara l’arte della composizione floreale con un approccio eco-sostenibile. Sotto la guida di una fiorista con vent’anni di esperienza nel settore. Per iscriversi cliccare qui

Il calcio in punto di dito. Un corso dedicato all’apprendimento del Subbuteo, il classico gioco del calcio da tavolo. Tra teoria e pratica, i partecipanti potranno affinare le proprie abilità, sperimentando colpi tecnici e tattiche di gioco. Per iscriversi cliccare qui

Leggere di gusto. Un percorso di letture guidate e degustazioni, pensato per chi desidera riscoprire il piacere della lettura nel corso di un aperitivo condiviso. Per iscriversi cliccare qui

Scrapbooking. Un viaggio nella creatività per realizzare un album dei ricordi con materiali naturali, carte colorate, timbri e decorazioni. Include una passeggiata per raccogliere materiali naturali. Per iscriversi clicca qui

Cucito Creativo. Ago, filo e stoffa per esplorare la propria creatività e realizzare un personaggio di stoffa unico e personalizzato. Per iscriversi cliccare qui

Ce ne sono veramente per tutti, non resta quindi che scegliere.