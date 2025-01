Serata gratuita sulla disostruzione pediatrica a Sant’Ambrogio

L’iniziativa rivolta a genitori ed educatori è promossa dal Salvagente venerdì 7 febbraio alle ore 20.45 all’auditorium di via Papi a Varese. Come prenotare

L’associazione Salvagente presenta per la prima volta a Varese l’evento “Verso la disostruzione e oltre”, venerdì 7 febbraio alle ore 20.45 all’Auditorium di Sant’ambrogio, in via Papi 7, a Varese.

Una serata gratuita, volta ad aumentare consapevolezza e sicurezza in materia di disostruzione pediatrica dedicata a genitori, nonni, educatori, insegnanti e baby sitter, all’insegna della prevenzione, del primo soccorso.

Dalla sicurezza a tavola alla chiamata di emergenza, la serata vuole offrire, a chi condivide la quotidianità con i bambini, tutti gli strumenti utili a prevenire incidenti e ad intervenire in maniera efficace in caso di necessità.

I TEMI TRATTATI

Sicurezza a tavola: si propone di guidare i genitori al passaggio dal latte al cibo solido con piccoli accorgimenti per la prevenzione dell’ostruzione delle vie aeree e il taglio dei cibi

Chiamata di emergenza: si illustra come effettuare una corretta chiamata di emergenza, l’utilizzo corretto del/dei numeri di telefono dell’emergenza, l’utilizzo aggiuntivo di app per la gestione della chiamata.

Soffocamento e Arresto cardiaco e manovre di disostruzione: verranno spiegate le caratteristiche e le dinamiche di queste emergenze tempo-dipendenti, per capire l’importante di saper intervenire tempestivamente.

Manovre di disostruzione pediatrica e BLS (rianimazione cardiopolmonare) : le manovre verranno spiegate e mostrate dai nostri istruttori. Non è prevista una prova pratica durante la serata.

I partecipanti all’evento avranno diritto ad accedere gratuitamente a una sessione di pratica di manovre di disostruzione tra quelle che verranno programmate a calendario sul sito.

La sessione pratica potrà essere svolta entro un anno dalla data dell’evento.

La partecipazione dei bambini al di sopra dei 3 anni di età è vietata per la tipologia dei temi trattati.

L’evento è invece adatto a ragazzi dai 14 anni in su, per i quali è necessario prenotare il posto.

Prenotazioni e maggiori informazioni a questo link .