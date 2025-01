“Tra Legno e Acqua”, aperte le iscrizioni alla decima edizione del Convegno nazionale sulle barche d’epoca.

Sabato 25 gennaio 2025 si terrà la decima edizione di “Tra Legno e Acqua”, il più importante convegno nazionale dedicato al mondo delle imbarcazioni d’epoca, classiche, storiche e della marineria tradizionale, organizzato dalla Fondazione Officine dell’Acqua e dall’AVEV, Associazione Vele d’Epoca Verbano (www.veledepocaverbano.com).

Per sottolineare l’importante traguardo è stata scelta come sede il Centro Congressi Ville Ponti di Varese, dimora storica in stile neogotico circondata da un parco “all’inglese” con alberi secolari, edificata a metà Ottocento su una delle colline che dominano la città, oggi di proprietà della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Varese.

Dopo il grande successo degli scorsi anni, anche l’edizione 2025 godrà di importanti patrocini: Regione Lombardia, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Varese, FAI Delegazione di Varese Gruppo Valcuvia, Luino e Verbano Orientale, Università di Genova, FIBaS Federazione Italiana Barche Storiche, ASDEC Associazione Scafi d’Epoca e Classici, Rotary Club Di Sesto Calende – Angera Lago Maggiore, AVEV Associazione Vele d’Epoca Verbano, Vele Storiche Viareggio, Yacht Club Italiano, AIVE Associazione Italiana Vele d’Epoca, AMMM Associazione Musei Marittimi del Mediterraneo, ISTIAEN Istituto Italiano di Archeologia e Etnologia Navale, Gestione Navigazione Laghi.

La partecipazione è aperta a tutti, ma i posti sono limitati ed è richiesta l’iscrizione online al seguente link: https://www.veledepocaverbano. com/tra-legno-ed-acqua-2025/ .

Saranno una decina le relazioni che nel corso della giornata si alterneranno in occasione del 10° Convegno “Tra Legno e Acqua”, della durata da 10 a 20 minuti l’una, con spazi dedicati alle domande da parte del pubblico. Particolare rilievo è stato dato a giovani relatori, competenti a appassionati al punto da potere essere considerati l’avanguardia di questo settore della nautica da diporto.

Tra questi la Sottotenente di Vascello Aurora Esposito, ufficiale di rotta durante il giro del mondo dell’Amerigo Vespucci, la costruttrice navale e influencer Gaia Brojanigo, l’architetto Leonardo Bortolami, che in Inghilterra sta dirigendo il restauro del vascello Victory del 1765 dell’Ammiraglio Nelson, le ricercatrici dell’Università di Genova Giulia Zappia e Claudia Tacchella e l’ingegnere Andrea Foschini, presidente di “Vela e Legno”, che costruirà un piccolo cabinato in legno per attraversare l’Atlantico.

Francesco Foppiano, uno dei direttori dello Yacht Club Italiano di Genova, presenterà il calendario degli eventi 2025 organizzati dalle associazioni aderenti alla FIBaS, la Federazione Italiana Barche Storiche.

IL PROGRAMMA DEL 10° CONVEGNO “TRA LEGNO E ACQUA”

09.00 Perfezionamento iscrizioni e consegna pass

09.30 Apertura lavori

Pierre Ley (Moderatore)

Paolo Sivelli (Presidente AVEV e FIBaS)

Giovanni Panella (Scrittore e storico navale)

10.00 Women in boatbuilding Gaia Brojanigo (Boatbuilder e influencer)

10.30 Un italiano al restauro della Victory Leonardo Bortolami (Progettista navale)

coffee break

11.30 Il Giro del Mondo dell’Amerigo Vespucci

Aurora Esposito (Sottotenente di Vascello M.M.)

12.00 La Velarca del FAI

Carlo Bertorello (Ingegnere e architetto navale)

12.30 Il Calendario eventi nazionali FIBaS

Francesco Foppiano (Vice Presidente CIM)

pranzo

14.30 Verbano Classic Festival

Luca Carlo Maria Santagostino (Sindaco di Laveno Mombello)

15.00 6e48 – Romagna Mia, la costruzione condivisa

Andrea Foschini (Presidente Vela e Legno)

15.30 Ancilla e S.Teresa, restauro e design

Giulia Zappia e Claudia Tacchella (Ricercatrici Design Navale e Nautico)

coffee break

16.30 Il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme

Alessandra Varotto (Associazione Batipai)

17.00 I 100 anni del leudo Nuovo Aiuto di Dio

Gian Renzo Traversaro (Associazione Amici del Leudo)

LA VISITA GUIDATA ALLE “OFFICINE DELL’ACQUA”

Domenica 26 gennaio gli iscritti al Convegno potranno partecipare gratuitamente a Laveno Mombello, sulla sponda orientale del Lago Maggiore, alla visita alle Officine dell’Acqua, la struttura oggi adibita a centro di aggregazione delle tradizioni navali e museo di barche storiche recentemente riconosciuta con una delibera regionale come “Raccolta Museale” da Regione Lombardia. Qui, in alcuni periodi dell’anno, si svolgono anche i corsi Master Wood dedicati alle tecniche di restauro e manutenzione degli scafi in legno.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

www.veledepocaverbano.com