Vorrei che i miei ringraziamenti arrivassero al ‘Punto Polmone’ dell’ospedale di Varese

Gentile redazione,

Ormai le lamentele riguardanti la cosiddetta “malasanità” sono all’ordine del giorno. Poche invece le attestazioni di merito per chi si trova ad operare in condizioni spesso stressanti e mal ricompensate. I miei complimenti e ringraziamenti vorrei arrivassero a tutto il personale di “Punto Polmone” dell’ospedale di Varese, per la professionalità e la dedizione con cui si prendono cura dei propri pazienti.

Grazie di cuore

Arduino