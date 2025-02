A Germignaga prosegue il ciclo di incontri sul mondo del lavoro

Dopo il successo delle tre serate di cineforum dedicate al mondo del lavoro, promosse dal Decanato di Luino e dalle ACLI, il percorso di approfondimento prosegue con due nuovi incontri, entrambi in programma di lunedì.

Il progetto, intitolato “Storie di lavoro e di lavoratori al cinema”, nasce con l’obiettivo di stimolare una riflessione più consapevole e approfondita sul mondo del lavoro e sulle esperienze dei lavoratori, attraverso momenti di ascolto e confronto.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 17 febbraio alle ore 20:45, presso la Colonia Elioterapica di Germignaga, dove si terrà una tavola rotonda con la partecipazione di alcuni imprenditori locali, per offrire uno sguardo sulle dinamiche lavorative del territorio.

Il secondo incontro, previsto per lunedì 24 febbraio alle ore 20:45, si svolgerà presso il salone di via Matteotti 9 (ex ACLI) a Germignaga e sarà un’occasione di condivisione e riflessione sulle diverse prospettive legate al lavoro e alla condizione dei lavoratori.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@parrocchiagermignaga.it.