A Materia l’ultimo laboratorio con Al Borde: un incontro per dare voce alle donne e al non detto

Si avvia alla conclusione il percorso laboratoriale di Al Borde, il collettivo che attraverso il teatro e la condivisione ha dato voce a emozioni, pensieri e vissuti spesso inespressi. Venerdì 21 febbraio, a Materia, spazio libero di VareseNews (via confalonieri 5 Sant’Alessandro – Castronno), si terrà l’ultimo laboratorio, un incontro dedicato in particolare alle donne, pensato per favorire il dialogo e l’espressione di esperienze personali e collettive.

L’incontro offrirà un’opportunità per esplorare il potere della parola e del silenzio, promuovendo il confronto in un ambiente accogliente e privo di giudizio. Attraverso tecniche di ascolto attivo e momenti di condivisione, i partecipanti saranno guidati in un percorso di consapevolezza ed espressione.

Questo anche in vista dello spettacolo conclusivo del 15 marzo, che porterà sul palco il lavoro svolto nei laboratori.