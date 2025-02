A Varese la Lega Giovani spiega agli anziani come difendersi dai truffatori

I giovani della Lega di Varese si sono ritrovati nei parcheggi di vari supermercati della città oggi, sabato 22 febbraio, per un volantinaggio mirato a sensibilizzare la cittadinanza sui rischi delle truffe e dei borseggi, che colpiscono soprattutto le persone più vulnerabili, come gli anziani.

Ma di che truffa si tratta? Si tratta di un raggiro tanto semplice quanto subdolo: un malvivente si avvicina a una persona appena salita in macchina con una scusa – ad esempio segnalando un portafogli o delle monetine cadute – per distrarla e assicurarsi che la portiera sia aperta. Nel frattempo, un complice apre lo sportello del passeggero e ruba borse o altri oggetti di valore.

«Ci disgusta profondamente che alcuni malviventi – commenta la coordinatrice Bozzolo – si approfittino di chi è più fragile, colpendo soprattutto i nostri anziani. Ricordiamoci sempre che al loro posto potrebbero esserci i nostri nonni, genitori o persone care. Oggi distribuiamo questi volantini nella speranza di sensibilizzare i cittadini, ma è evidente che servirà molto di più per tutelarli: il primo passo è tornare ad essere comunità».

All’iniziativa hanno partecipato attivamente Marco Achini, Alessia Bof, Milo Cicco, Federico Praderio e Nikola Vermiglio, che hanno voluto dare il loro contributo concreto per difendere i più deboli e promuovere maggiore sicurezza in città.

«Abbiamo scelto di scendere in strada perché non vogliamo restare indifferenti – dichiarano i ragazzi della Lega Giovani –. Questi episodi di criminalità colpiscono chiunque, non solo gli anziani. Tutti possiamo essere vittime, per questo è fondamentale informare e sensibilizzare la comunità. Oggi abbiamo voluto dare un segnale: noi giovani siamo presenti e pronti a difendere chi ha più bisogno».