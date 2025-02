Al Cai di Varese una serata per parlare del Lupo sulle montagne del lago di Como

Conferenza di Vincenzo Perin, guardiaparco alla Riserva Lago Piano di Carlazzo

Vincenzo Perin ha raccolto in un libro la sua esperienza di monitoraggio della presenza di questo predatore che è tornato da pochi anni a popolare anche vicino a noi, nelle montagne del lago di Como.

Raccontandoci la vita dei gruppi familiari che si spostano tra la Svizzera e la provincia di Como, ci farà scoprire un animale capace di provocare emozioni intense e contrastanti, fascino e terrore, esattamente come l’Acqua, capace in un attimo da dispensatrice di vita a forza distruttrice.

Alla fine della discussione, sarà anche possibile acquistare il libro.