Al Foce la band britannica Nubiyan Twist, i talenti di Open Mic Ticino e la festa di Carnevale dei Centri Giovanili

La settimana al FOCE prevede sei appuntamenti di musica, teatro e danza. Ospiti dello Studio FOCE la band britannica Nubiyan Twist, i talenti di Open Mic Ticino, e la festa di Carnevale dei Centri Giovanili. La musica entra anche a teatro, con un’esperienza immersiva che abbina suoni cosmici a immagini dei corpi celesti. Infine, allo Studio si balla in compagnia grazie all’appuntamento mensile di balli caraibici.

Il calendario completo degli eventi è disponibile sul sito foce.ch.

Musica

Lunedì 24 febbraio alle 21 allo Studio FOCE la rassegna Jazz Me Up! ospita i Nubiyan Twist. Uno dei gruppi più innovativi della scena britannica: nove musicisti che ci invitano in un viaggio sonoro tra jazz, afrobeat, soul e dancehall. Prevendita online: biglietteria.ch. Per la rassegna RANDOM, lo Studio FOCE apre le porte al talento con Open Mic Ticino: un microfono, un palco e dieci minuti per esprimersi senza filtri. Appuntamento giovedì 27 febbraio alle 20:30. Ingresso gratuito.

Lo Studio FOCE ospita venerdì 28 febbraio alle 20 la festa in maschera di Carnevale dei Centri Giovanili; una serata per un pubblico dai 16 anni all’insegna della musica con DJ locali. Biglietti disponibili in cassa serale.

Teatro

Sabato 1° e domenica 2 marzo alle 20:30 la rassegna HOME propone al Teatro FOCE due repliche di Galactica, spettacolo di Isabella Libra e Alfio Sciacca. Un’esperienza immersiva e multisensoriale ispirata alla musica delle sfere del filosofo e matematico Pitagora, in cui suoni cosmici riprodotti con strumenti ancestrali ed elettronici si sposano con immagini di esplosioni galattiche e vibrazioni di corpi celesti. Prevendita online: biglietteria.ch

Danza

Martedì 25 febbraio alle 21 lo Studio FOCE torna a trasformarsi in una sala da ballo con Alma Latina. Una serata dedicata ai balli caraibici in compagnia delle scuole di danza di Lugano Let’s Dance e Ritmo Y Pasion latina. Biglietti disponibili in cassa serale. La stagione del FOCE è organizzata dalla Divisione eventi e congressi della Città di Lugano, in collaborazione con Swisslos – Repubblica e Cantone Ticino DECS, Coop Cultura, AIL e il media partner Tio/20minuti.

