Alfa e Uyba Volley: in campo insieme per la sostenibilità

Sottorete, insieme, per sottolineare l’importanza della sostenibilità ambientale e per diffondere le buone pratiche legate al risparmio idrico. Sono queste le finalità dell’accordo stretto tra Alfa – la società provinciale di gestione dell’acqua – e la Uyba Volley di Busto Arsizio, una delle principali squadre di club del territorio visto che milita nella Serie A1 femminile (ed è sulla buona strada per tornare a disputare i playoff-scudetto).

La collaborazione è stata firmata dai due presidenti, Paolo Mazzucchelli per Alfa e Giuseppe Pirola per la Uyba Volley (foto in alto), e tra l’altro permette al Gestore del Servizio Idrico Integrato della provincia di Varese di diventare ufficialmente un partner del club biancorosso.

Per questo motivo sulle maglie della Eurotek (il naming sponsor della squadra) comparirà il logo di Alfa, replicato anche a bordo campo nel palasport di Busto Arsizio; inoltre sono previsti un focus sulla sostenibilità, le attività legate alle giovanili e la produzione di contenuti per i social network condivisi dalla due realtà.

Verranno quindi promosse le buone pratiche legate all’utilizzo dell’acqua con l’obiettivo di sensibilizzare e diffondere consapevolezza su queste tematiche. E con particolare attenzione ai più giovani.

Infine Alfa ha fornito le borracce – e l’acqua per riempirle – che saranno utilizzate dalle Farfalle (il soprannome delle giocatrici della Uyba ndr) sia nelle soste degli allenamenti sia prima, durante e dopo le partite di campionato. Anche perché, tra le buone pratiche, c’è anche quella di una corretta idratazione durante la prestazione sportiva.