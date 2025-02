Amca Elevatori dimezzata per la dura trasferta di Vicenza

Si decide in una settimana il cammino dell’Amca Elevatori Varese nel campionato di basket in carrozzina di Serie B. I biancorossi di coach Zorzi sono attesi da due trasferte assai complicate: sabato 1 marzo a Vicenza contro la capolista del girone e la settimana successiva a Gradisca d’Isonzo contro Castelvecchio, terza forza del torneo.

Il regolamento prevede che al termine della prima fase saranno solo due le formazioni ad avanzare al turno successivo: la prima andrà direttamente ai playoff promozione, la seconda disputerà una sorta di play-in la cui vincente potrà giocare le proprie chance per salire in Serie A.

Fino a questo momento Varese ha perso solo una volta, proprio con quella Vicenza che andrà ad affrontare nel turno in arrivo: netto il ko interno dei biancorossi (55-69) chiamati nel tentativo di ribaltare quel risultato, anche se l’impresa si presenta difficile. L’Amca non è nel proprio momento migliore e, anzi, le cose si sono ulteriormente complicate. Alle assenze di Marinello e Paonessa si aggiungerà quella di capitan Roncari mentre Gabriele Silva non sarà a disposizione.

Zorzi dovrà quindi ruotare appena sei giocatori contro un’avversaria che schiera tra gli altri quell’Andrea Pedretti, ex di turno e normodotato che per la Serie B è un vero e proprio lusso (la sua condizione fisica non gli permette di giocare in A per regolamento). In caso di sconfitta, Varese potrà puntare però sul match contro la Nordest Castelvecchio, battuta all’andata, nel tentativo di acciuffare i play-in.