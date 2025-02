Arlecchino va in scena al Teatro Nuovo di Gallarate

Il Teatro Nuovo di Madonna in Campagna a Gallarate (via Leopardi) è pronto ad accogliere uno degli spettacoli più celebri della tradizione teatrale italiana: Il Servitore di Due Padroni di Carlo Goldoni.

La commedia, portata in scena dalla compagnia I Fuggitivi, andrà in scena sabato 15 febbraio 2025 alle ore 21:00, regalando al pubblico una serata di risate, equivoci e travolgente energia, nel segno della grande tradizione della Commedia dell’Arte. (Foto: Marco Brioschi, @brioschi_marco)

Lo spettacolo

La Commedia dell’Arte nasce in Italia nel sedicesimo secolo. La parola “arte” significa “lavoro”. Il tratto distintivo è l’improvvisazione: gli attori non hanno copione, ma solo una trama detta “canovaccio”. Carlo Goldoni nella commedia Il Servitore di Due Padroni nasce come canovaccio, ma assume ben presto un copione scritto. La storia parla delle avventure di Arlecchino che si destreggia, non senza esilaranti contrattempi, nel difficile compito di servire tutti e due i suoi padroni contemporaneamente e trovando anche il tempo di corteggiare Smeraldina. Per salvare la situazione arriva a far credere a ciascuno dei suoi padroni la morte dell’altro.

La compagnia

I Fuggitivi nascono artisticamente nel 2013, a Lissone, come costola dell’associazione culturale Famm, Fum, Frecc, e… che da più di trent’anni porta in scena commedie in dialetto brianzolo. La compagnia sceglie di non limitarsi alle commedie leggere teatrali, ma di sperimentare anche altri generi e contaminazioni. Nel 2015 debuttano con La parola ai giurati, riscuotendo un grande successo.

Nel 2018 La parola ai giurati viene riproposta con una nuova formazione e il Servitore di due padroni rappresenta un’ulteriore evoluzione del loro percorso teatrale. Gli spettacoli hanno raccolto fondi da destinare a diverse associazioni benefiche del territorio, tra cui il Centro di Aiuto alla Vita di Monza, la cooperativa Gioele di Lissone e UNICEF Monza Brianza.