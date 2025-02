Arrivano a Varese i fashion days: 4 giorni di moda, sostenibilità e cultura

Arrivano anche a Varese, dal 13 al 16 marzo, i “Fashion Days“, quattro giorni dedicati alla moda e al commercio locale, con eventi e iniziative volti a rilanciare l’importanza dell’acquisto nei negozi fisici.

L’evento, promosso da Federmoda Confcommercio Varese e dalla sua presidente Cristina Riganti, nasce come una proposta innovativa che unisce commercio, relazioni, cultura e sostenibilità.

Un’occasione di valorizzazione del Territorio

Secondo Ivana Perusin, vicesindaco di Varese, l’evento non solo mette in luce le attività produttive locali, ma rappresenta anche un’opportunità per far conoscere la città a un pubblico più vasto. «A Natale abbiamo avuto circa 1,3 milioni di visitatori, molti dei quali provenienti dall’estero. Questo sarà un altro momento per mettere in luce le attività produttive del territorio, e un’occasione per far vedere la nostra bella città». ha dichiarato, annunciando eventi dedicati alle famiglie e un palinsesto curato dal Distretto del Commercio.

L’evento ha ricevuto il patrocinio della Regione Lombardia, riconosciuto come un’iniziativa di interesse regionale. «Non si tratta solo di sviluppo economico e commercio, ma anche di cultura» afferma l’assessore regionale alla cultura Francesca Caruso, ricordando, per esempio, come il tessile sia un elemento chiave della storia e dell’identità locale.

Oltre 100 eventi per 200 attività coinvolte

Gli esercenti aderenti hanno organizzato numerosi eventi, tra cui sfilate di moda, trattamenti di bellezza, esposizioni artistiche in negozio e degustazioni di rum: ce n’è davvero per tutti i gusti, o per tutti i tipi di clientela.

«Abbiamo avuto una risposta esplosiva dai nostri negozianti, davvero inaspettata – spiega la presidente di Federmoda Cristina Riganti – Abbiamo oltre 100 eventi in tutta la provincia e più di 200 attività coinvolte. Saranno quattro giorni importanti. Sono contenta perché vuol dire che i commercianti hanno capito che questa è una grossa opportunità per valorizzare le imprese, sotto l’egida delle tre parole d’ordine: moda, cultura, sostenibilità».

Tra i primi sostenitori del “tornado” Riganti, che ha coinvolto tutta la realtà di Confcommercio Varesina c’è anche Giorgio Angelucci, storico commerciante di abbigliamento Varesino e a lungo presidente di Ascom Varese: «Abbiamo lavorato su diverse proposte e, dopo due anni, siamo arrivati a questo importante traguardo» ha dichiarato a questo proposito Angelucci.

Confcommercio, con le sue cinque territoriali ha giocato un ruolo chiave nella realizzazione dell’evento. Antonio Besacchi, presidente di Ascom Varese, ha ringraziato Cristina Riganti per il suo impegno, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le diverse realtà locali. «Questo è un esempio di cosa possiamo fare per il commercio quando lavoriamo insieme» ha affermato.

Gli eventi sono in continuo aumento e in continua evoluzione: per scoprire cosa avviene nel proprio comune si può accedere all’apposita pagina nel sito di Fashion Days.