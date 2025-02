ASSI SRL, eccellenza della cybersecurity a Varese

ASSI Srl è orgogliosa di annunciare il suo riconoscimento come Gold Partner Acronis, consolidandosi come punto di riferimento nella provincia di Varese per soluzioni avanzate di cybersecurity e protezione dei dati. Si tratta di un risultato che segna un importante traguardo per la storica azienda dell’information technology di Varese e per i suoi clienti.

“Si tratta anzitutto di un riconoscimento che valorizza la nostra competenza e professionalità” dice Fabio Fabris – IT Manager e socio di ASSI – “perché, essere Gold Partner Acronis, significa aver raggiunto un elevato livello di specializzazione e collaborazione con uno dei leader globali nella protezione informatica. Acronis è conosciuta in tutto il mondo per la sua tecnologia innovativa che combina servizi di backup, disaster recovery e protezione avanzata contro le minacce informatiche, garantendo soluzioni conformi alle direttive NIS2”.

ASSI si impegna da sempre a offrire alle aziende clienti – in particolare alle PMI del territorio di Varese e provincia – un servizio completo e integrato in tutti gli ambiti informatici, e un alto livello di soluzioni in ambito cybersecurity era diventato per il team tecnico sistemistico un obiettivo fondamentale per il 2024.

“Grazie a questa partnership, siamo in grado di offrire ai nostri clienti anzitutto una protezione completa per dati, sistemi e applicazioni, garantendo che siano sempre al sicuro e rapidamente ripristinabili in caso di necessità. Non meno importante, possiamo rendere disponibili soluzioni integrate di cybersecurity, affidabili e personalizzabili in base alle esigenze specifiche di ogni azienda. Infine, il nostro staff può oggi garantire un’assistenza non solo certificata e di alto livello, ma anche tale da assicurare un supporto rapido ed efficace”, conclude Fabio Fabris.

Da oltre 40 anni, ASSI Applicazioni Soluzioni e Servizi per l’Informatica Srl si conferma un partner affidabile e competente per le aziende che desiderano affrontare con serenità le sfide della trasformazione digitale e della sicurezza informatica. La direttiva NIS2 non si limita a imporre nuove regole, ma riflette la necessità di adottare policy di sicurezza adeguate alla crescente complessità dell’intero panorama digitale. In questo scenario, ASSI si conferma un partner strategico, capace di adattarsi rapidamente per offrire ai propri clienti soluzioni all’avanguardia.