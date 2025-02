Beccati ad abbandonare rifiuti nei boschi: sanzioni a Gallarate e Travedona Monate, il problema resta diffuso in provincia

Le polizie locali di diversi comuni del Varesotto hanno intensificato i controlli per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti nei boschi, portando all’individuazione e sanzione di diversi trasgressori. Un fenomeno che continua a ripetersi e che ha già visto numerosi interventi delle autorità nelle ultime settimane.

A Gallarate, nella zona boschiva di Crenna, un elettrauto è stato sorpreso a scaricare materiali di scarto derivanti dalla sua attività professionale. Grazie alle segnalazioni di cittadini attenti, la Polizia Locale ha avviato un’indagine che ha permesso di risalire al responsabile. L’uomo è stato multato e obbligato a ripulire l’area interessata.

Nel comune di Travedona Monate, tre persone sono state multate per aver abbandonato rifiuti nei boschi locali. L’intervento è stato possibile grazie all’efficacia del sistema di videosorveglianza installato sul territorio, che ha permesso alla Polizia Locale di identificare i colpevoli e procedere con le sanzioni.

Questi episodi non sono isolati: solo pochi giorni prima, sempre a Gallarate, la Polizia Locale aveva individuato e sanzionato un’altra persona che aveva lasciato rifiuti nella stessa zona di Crenna, segno che l’area è frequentemente soggetta a episodi di inciviltà.

Ma il problema riguarda tutta la provincia. A Azzate, nei giorni scorsi, un’altra persona è stata identificata e multata per aver abbandonato rifiuti nel territorio comunale. Episodi simili sono stati registrati anche a Casale Litta, dove due persone sono state colte in flagrante e sanzionate.

Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti è un problema diffuso e di difficile gestione, come ha più volte sottolineato il sindaco di Brenta, impegnato in una costante battaglia per mantenere pulito il territorio comunale, tra controlli, sorveglianza e sensibilizzazione dei cittadini.