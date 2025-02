Cena lombarda con polenta, salsiccia, funghi e cassoela per sostenere i progetti di Croce Rossa Varese

Polenta e Zola, polenta salsiccia e funghi o cassoela? È il menù che la Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese propone alla cittadinanza per la cena tradizionale lombarda, in programma sabato 22 febbraio presso la sede CRI di Via J.H. Dunant 2. Un appuntamento all’insegna del gusto e della solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le attività socio- assistenziali del Comitato.

Un menù all’insegna della tradizione

A partire dalle ore 20:00, gli ospiti potranno gustare un buffet di antipasti, scegliere tra tre piatti tipici lombardi – polenta e zola, polenta con salsiccia e funghi o cassoeula – e concludere con un ricco buffet di dolci.

La quota di partecipazione per la cena in presenza è di 25 euro a persona.

Per chi preferisce gustare la cena a casa, è disponibile un servizio d’asporto con ritiro dalle 18:30 alle 19:30, che include un piatto a scelta tra le tre opzioni disponibili e un dolce, al costo di 15 euro a persona.

Le prenotazioni sono obbligatorie e devono essere effettuate entro e non oltre giovedì 19 febbraio 2025, indicando la scelta del piatto.

Una serata di convivialità e impegno sociale

Oltre al piacere della buona cucina, la serata sarà arricchita da un momento di intrattenimento con il gioco della tombola, per vivere insieme un’esperienza di comunità e condivisione.

Durante l’evento sarà inoltre possibile diventare socio sostenitore della Croce Rossa Italiana di Varese o rinnovare la propria quota associativa per il 2025. Un gesto semplice ma di grande valore per continuare a supportare le numerose iniziative del Comitato a favore delle persone più fragili del territorio.

Un’occasione per fare la differenza

Partecipare alla cena tradizionale lombarda significa non solo riscoprire i sapori della cucina locale, ma anche contribuire attivamente al sostegno delle attività socio-assistenziali della Croce Rossa Italiana Comitato di Varese.

Il ricavato dell’evento sarà interamente destinato ai progetti di assistenza per chi vive in situazioni di difficoltà.

Per informazioni e prenotazioni: eventi@crivarese.it