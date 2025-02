Cinema e solidarietà: proiezione del film Inverno a Cuveglio

Venerdì 28 febbraio 2025, la Sala Polivalente di Cuveglio ospiterà una serata all’insegna del grande cinema e della solidarietà, con la proiezione del film Inverno, diretto dal regista Emanuele Mattana. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio dei Comuni di Cuveglio, Cuvio, Duno, Masciago Primo e della Comunità Montana Valli del Verbano.

L’evento, a ingresso gratuito con offerta libera, avrà inizio alle ore 20:30. L’obiettivo è raccogliere fondi per l’acquisto di materiali specifici, come coperte e cuscini ponderati e sfere luminose, destinati alla stanza multisensoriale Snoezelen, uno spazio pensato per il benessere e la stimolazione sensoriale.

La serata è aperta a tutti, ma vietata ai minori di 12 anni a causa delle tematiche trattate nel film. Si consiglia di arrivare con anticipo, in quanto i posti sono limitati.

L’organizzazione dell’evento rappresenta un’occasione speciale per coniugare cultura e solidarietà, offrendo agli spettatori la possibilità di contribuire a un progetto importante per la comunità, mentre si godono un’opera cinematografica di qualità. Non mancate!