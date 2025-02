Coldiretti Varese incontra gli agricoltori: confronto sulle sfide del settore

Nuovo incontro tecnico, martedì 25 febbraio tra Coldiretti Varese e le imprese agricole associate: si è tenuto presso l’agriturismo L’Oasi di Cassano Magnago ed è stato un momento di confronto diretto e costruttivo per illustrare le novità tecniche, analizzare le criticità del settore e svolgere un focus sulle nuove disposizioni di gestione dei rifiuti (Rentri). Presenti all’appuntamento il presidente Pietro Luca Colombo, il direttore Rodolfo Mazzucotelli e i funzionari dell’organizzazione, che hanno approfondito le tematiche più urgenti per il mondo agricolo del Varesotto.

L’incontro ha rappresentato un’occasione fondamentale per ascoltare la voce del territorio e rafforzare il dialogo con gli imprenditori agricoli, protagonisti di un settore che deve fare i conti con sfide complesse: dalla tutela del reddito delle imprese alla competitività sui mercati, passando per il peso di una burocrazia eccessiva, la gestione della fauna selvatica e le criticità legate alla Politica Agricola Comune (PAC).

«Dinanzi alla crisi dei prezzi e alle scelte europee che minacciano l’agricoltura nazionale, la voce degli imprenditori agricoli del Varesotto si leva forte e chiede soluzioni concrete», ha dichiarato il presidente di Coldiretti Varese, Pietro Luca Colombo. «Con questi incontri vogliamo fare il punto sui temi di attualità tecnica e fiscale, ma anche valutare le priorità trasversali ai diversi territori e definire le azioni necessarie per sostenere le nostre aziende».

Il quadro delle tematiche è eterogeneo: l’aumento dei costi di produzione, l’inflazione che riduce il potere di acquisto, alcune scelte dell’Unione Europea e la necessità di semplificare le procedure burocratiche.

Particolare attenzione viene sempre dedicata al tema della fauna selvatica, con gli imprenditori che hanno ribadito l’urgenza di interventi risolutivi. «Raccogliamo ancora una volta il grido d’allarme sulla fauna selvatica e invitiamo gli imprenditori a continuare a segnalare i danni a Coldiretti – ha sottolineato Colombo – Vigileremo senza sconti e evidenzieremo ogni ostacolo che verrà posto sulla strada della risoluzione del problema».

In ordine alla Pac presidente ha inoltre ricordato l’importanza di alcune misure già ottenute, ma allo stesso tempo ha rimarcato come «non possiamo permetterci di attendere un’altra legislatura per una riforma che deve garantire supporto concreto e immediato al nostro settore, senza lasciare spazio a speculazioni».

Rodolfo Mazzucotelli, direttore di Coldiretti Varese, ha rimarcato l’importanza di garantire un giusto reddito agli agricoltori, riconoscendo il loro ruolo di presidio territoriale.

L’incontro si è concluso con un impegno condiviso a continuare il dialogo con le imprese e a lavorare per tradurre in azioni concrete le istanze emerse. Coldiretti Varese conferma così il suo ruolo di riferimento per il settore agricolo, sempre al fianco degli imprenditori per difendere il reddito e la competitività delle aziende del territorio..