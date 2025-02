Come nasce una graphic novel: un incontro alla biblioteca Majno

Sabato 1 marzo alle ore 16.00 presso la Biblioteca L. Majno in via De Magri, Gaudì accompagna i partecipanti nella costruzione di un personaggio a fumetti a partire dalla sua prima graphic novel, Gatti (Bao Publishing, 2023), una storia di formazione e amicizia.

Età: dai 14 ai 99 anni // Max 20 persone

Partecipazione gratuita.

Per iscrizioni o info scrivi a bibliotecagallarate@comune.gallarate.va.it

Chi è Williams O. Zouzouo, in arte Gaudì?

Williams “Gaudì” Zouzouo (2000) è fumettista e illustratore. Nato e cresciuto vicino Milano da famiglia ivoriana, nel suo immaginario le influenze arrivano dall’animazione, dai manga, dalla musica hip hop, R&B e dalla danza. Da sempre appassionato al mondo dell’arte, si forma come autodidatta e appena ventenne si fa notare per i suoi disegni online arrivando a collaborare con realtà come Disney TV e Nickelodeon in qualità di character designer, con Netflix e poi con vari brand di moda come Converse, Foot locker, Etro, Dr Martens. Nel 2024 pubblica Gatti, la sua graphic novel per BAO Publishing.