Count down verso le Olimpiadi Milano Cortina: il 14 gennaio 2026 la fiamma olimpica passerà da Varese

Manca esattamente un anno all’inizio di Milano Cortina, le Olimpiadi invernali 2026.

Al teatro Piccolo di Milano il presidente del Cio Thomas Bach ha dato il via, in maniera ufficiale, al viaggio verso l’evento che si svolgerà dal 6 al 22 febbraio 2026.

Nel corso di “One year to go”, evento celebrativo per il –1 anno il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato di evento speciale che non riguarderà solo lo sport ma avrà un significato importantissimo.

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha aperto il suo intervento con la battuta: “ Ghe sem , ci siamo” sottolineando che le Olimpiadi lasceranno una grande eredità al territorio: «Milano-Cortina 2026 rappresenta una sfida ambiziosa che la Lombardia sta affrontando concretamente sul fronte della sicurezza dei luoghi di lavoro. Uno degli elementi chiave su cui stiamo puntando è un approccio integrato su questo tema, che promuova la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti: istituzioni, enti di vigilanza, associazioni di categoria, rappresentanti dei lavoratori, aziende e comunità locali. E, l’accordo sottoscritto nei giorni scorsi con associazioni di categoria e sindacati uniti per rendere più sicura l’attività dei lavoratori nei cantieri, è un esempio concreto”.

La cerimonia si è aperta sulle note dell’Inno di Mameli ed è continuata con le parole dei rappresentanti delle istituzioni e dei territori: il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi.

Le Olimpiadi, è stato sottolineato, metteranno in evidenza il patrimonio e la cultura dell’Italia: dalla bellezza naturale delle Dolomiti e delle Alpi, fino all’energia cosmopolita di Milano, in una miscela di sport, fascino e raffinatezza italiane.

Presenti alla cerimonia “One year to go” i comitati Olimpici di Grecia, Cina, Stati Uniti, Australia, Francia e Italia, alcuni dei grandi campioni della storia italiana: da Deborah Compagnoni, a Federica Pellegrini, ad Amos Mosaner.

Il 6 dicembre 2026 partirà la fiamma olimpica che arriverà dopo 63 giorni a Milano. La tappa a Varese sarà il 14 gennaio: il tedoforo partirà da Novara e poi diretta a Pavia. Saranno 10.001 i tedofori che si alterneranno per i 12.000 chilometri lago tutt’Italia.